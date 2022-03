Esta es la segunda sentencia condenatoria anunciada contra el ex ministro Ferrufino en lo que va de este 2022.

El ex ministro, dentro del periodo 2009-2014, aceptó y recibió para su uso en el año 2013, una camioneta marca Toyota, modelo Land Cruiser 2013

El Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó la Sentencia N° 17-2022 del lunes 14 de marzo de 2022, en la cual se declaró penalmente responsable al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, a la pena de cuarenta y ocho (48) meses, y a otros dos ciudadanos a la pena treinta seis (36) meses de prisión, respectivamente por el delito de corrupción de servidor público.

De igual forma, se emitió como pena accesoria a los sentenciados, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal y se ordenó el comiso de un vehículo, el cual fue aprehendido por el Ministerio Público y puesto a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los hechos por los cuales se condenó a los involucrados se dan cuando el ex ministro, dentro del periodo comprendido del 2009-2014, aceptó y recibió para su uso en el año 2013, una camioneta marca Toyota, modelo Land Cruiser, año 2013, de parte de una empresa a través de un pago de $60 mil y de otra compañía por el pago de $50 mil, a una empresa automotriz, que fue recibido por interpuesta persona.

Los representantes legales de dichas empresas habrían ofrecido y entregado la camioneta al exministro, el 17 de julio del 2013, a través de un pago conjunto de ambas empresas que asciende a la suma de $110 mil a la interpuesta persona en calidad de donativo, a fin de que fueran beneficiados por parte del servidor público en actos propios del cargo con contrataciones públicas que mantuvieron con esta entidad 2010-2012, detalló el Ministerio Público tras sus investigaciones.

El fallo condenatorio, que se encuentra notificando al Ministerio Público, se dio luego de que el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales, a cargo del Juez Fernando Basurto García, celebrara la audiencia ordinaria el 12 de enero de 2002, en la cual se valoraron los elementos probatorios y los alegatos de conclusión presentados por las partes intervinientes.

Primera condena por 6 años de prisión

El pasado 22 de febrero Ferrufino y su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino, fueron condenados a seis años de prisión, por el delito de enriquecimiento injustificado, en una sentencia emitida por el juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales.

El fiscal Superior de Descarga Anticorrupción, Edwin Juárez, destacó en su momento que el resultado de las investigaciones "es un gran triunfo" para el Ministerio Público, en la medida que se logro determinar que el exministro junto a su esposa no pudo justificar el enriquecimiento injustificado de 2 millones 288 mil, durante su gestión 2009-2014.

"Eso fue acreditado en la investigación, así también lo logro concluir la juez Tercera Liquidadora de Causas, quien en el día hoy nos notifica la sentencia de seis años de prisión, por el delito de enriquecimiento injustificado, que tiene una pena que va de 6 a 12 años de prisión", dijo Juárez.

Tras esta sentencia el ex ministro Ferrufino anunció que apelaría la misma. "Se ha publicado el fallo adverso a mi y a mi esposa, luego de audiencia donde se hicieron descargos y sustentaron pruebas, que no fueron consideradas. Nuestros abogados estarán presentando la apelación a este fallo, como lo permiten las leyes" en Panamá, expresó el pasado 23 de febrero el ex ministro del Mides.