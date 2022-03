Iryna Zhuravlova: Putin, el Hitler del siglo XXI

Iryna Zhuravlova, durante la entrevista con 'La Estrella de Panamá'. Nubia Aparicio | La Estrella de Panamá

Justamente cuando ayer escribía esta entrevista que le realicé el martes a la ucraniana Iryna Zhuravlova, recibí una llamada suya: “Nubia, han destruido totalmente el edificio donde vive mi mamá. No sé nada de ella”. También me envió una foto que mostraba el inmueble en llamas. Lloraba desconsoladamente.

“Hay muertos y heridos, pero no sé detalles, es muy tarde allá, lo que sí sé es que una bomba cayó directamente sobre el edificio”, continuó relatando Iryna, quien vive en Panamá desde 2014.

Ella, una sobreviviente de la catástrofe de Chernóbil, tiene su sangre contaminada como consecuencia de la radiactividad, es débil y se cansa mucho, a pesar de que luce como una persona sana. El frío no le hace bien a su cuerpo como resultado de las secuelas que padece, y es por eso que estuvo en la búsqueda del país donde radicarse, y cuando conoció Panamá dijo: “aquí me quedo”, pues le gustó el clima, “la paz que se respira y también la estabilidad económica”.

En el encuentro para la entrevista se apareció con un “venok” ucraniano, un adorno típico similar a una corona, que usan las mujeres de su país en la cabeza.

Cuando habla de la situación por la que atraviesa su natal Ucrania, constantemente sus ojos verdes se llenan de lágrimas. ¿Cómo es posible que hayan destruido la pequeña ciudad de Irpin, donde existían residencias, balnearios, hospitales, campos de verano para niños?... todo eso lo destruyeron, no hay nada, expresa con la voz entrecortada.

Recuerda que era un lugar lindísimo del tamaño de la ciudad de Panamá. Pero ahora las calles están intransitables. Cientos de miles de personas han perdido sus casas. Esto para mencionar solo un lugar.

Para la ucraniana, Putín es el Hitler del siglo XXI, que “mata por deporte”. “No hay razón para esta guerra”.

Hace dos días, cuando hicimos la entrevista, Iryna dijo que todos los días, al despertar, lo primero que hacía era comunicarse con Nina, su madre, quien le informaba sobre todo lo que sucedía en la ciudad de Kiev. Le contaba lo que veía por la ventana, pero, ayer, los rusos destruyeron su edificio y ella no sabe nada de su madre.

Iryna le había pedido en innumerables ocasiones que se fuera de Kiev por su seguridad, pero ella no había querido irse porque su mejor amiga, que también vive ahí, padece cáncer y ella la cuidaba. “No voy a dejar sola aquí a Emma”, le respondía a Iryna cuando le pedía que saliera del lugar.

Ella ha organizado, junto con otros compatriotas, varias protestas en Panamá en contra de la invasión a Ucrania y se siente muy complacida de ver en cada manifestación a ciudadanos rusos que se le han unido en esa lucha. “Hay muchos de ellos que tampoco están de acuerdo con lo que sucede”, afirma.

Señala que le impactó cuando hace pocos días el canal número uno de Rusia estaba dando su noticiero y una periodista, también rusa, salió detrás de la presentadora y mostró un enorme letrero que decía: “No a la guerra, paren la guerra, ellos están mintiendo”. Eso fue increíble, dice.

Otro tema que la desespera es su hijo, Olexader, de 24 años, quien también se ha visto en la necesidad de tomar un arma para defender a su patria.

El 24 de febrero Rusia comenzó acciones militares en varios territorios ucranianos. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes.

“Imagínense, es como si ahora Colombia viniera con misiles para recuperar el territorio de Panamá. ¿Qué hubieran hecho ustedes en este caso?”

Ucrania, un país con más de 44 millones de habitantes, pertenece al continente europeo.

Hasta ayer, 141 países habían condenado a Rusia por la acción bélica contra ese país.

¿Qué quiere Vladimir Putin?

Quiere lograr que Ucrania sea su esclava así como lo es Bielorrusia y, al final, establecer una nueva Unión Soviética, eso es todo.

¿Vislumbra alguna solución al conflicto?

Sí, obviamente hay solución. Pero no será por la vía diplomática, porque no se puede negociar con una persona que no razona, que solo está por matar. La prueba está en que ya se han dado cuatro intentos de negociaciones y todas han fracasado. Este señor, repito, es un nuevo Hitler.

¿Cómo Ucrania puede ganar el conflicto bélico?

Se puede ganar, primero, por la unión y acciones proactivas de todo el mundo. No reactivas, sino proactivas. Hay que implementar sanciones de verdad y lograr que se produzca una explosión social en la misma Rusia. Causarles tantos problemas internos, de manera que no tengan ni tiempo ni posibilidad de seguir invadiendo otros países. Segundo, cerrar el cielo ucraniano y elaborar la táctica correcta de suministro de todas las armas necesarias para echar tropas rusas fuera de Ucrania. Yo todavía no entiendo por qué no han destruido el puente entre Crimea y Rusia, que es por donde pasan las tropas hacia Ucrania.

No comprendo para qué Putín quiere más territorios, pues los que tiene ni siquiera los sabe usar de la mejor manera.

¿Lo que está sucediendo es una derrota para Ucrania?

No. Si ustedes miran la historia, Stalin, dictador soviético, no pudo eliminar a insurgentes ucranianos por 15 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Los patriotas de Ucrania, entendiendo la debilidad de la Unión Soviética en el momento de la guerra trataron de independizarse, pero esta prueba fracasó. Y en 1990 llegó la justicia histórica cuando 15 repúblicas de la Unión Soviética se convirtieron en países independientes. Ninguno de esos países quiere volver a ese sistema.

He visto protestas en Rusia contra la invasión a tu país, ¿consideras esto un riesgo para el liderazgo de Putin?

UNA UCRANIANA EN PANAMÁ Nombre completo: Iryna Zhuravlova Lugar de nacimiento: ciudad de Kiev, Ucrania. Ocupación: Analista financiera. Creencia religiosa: Cristiana ortodoxa Resumen de su carrera: Es financista y cuenta con dos maestrías: en gestión bancaria y MBA (Master of Business Administration). Habla cinco idiomas. Comenzó como contable y desarrolló su carrera como CFO (Chief Finance Officer) en varias compañías internacionales, en su mayoría de logística internacional. Ahora presta servicios como independiente en análisis financiero y resolución de asuntos de rentabilidad y mejor uso de activos de compañías lucrativas y sin fines de lucro.

Por ahora no, por dos motivos. Primero, son muy poca gente. Segundo, no hay un líder, ni equipo, como sí hubo aquí cuando Manuel Amador Guerrero con su equipo lideró la oposición y logró que Panamá se independizara de Colombia. Por ahora no se ven fuerzas de oposición lo suficientemente poderosas para derrumbar al poder actual. Es difícil imaginar que alguien dentro de Rusia pueda ejecutar un golpe de Estado con éxito.

Lo que sí es posible es apoyar para que Rusia se sienta acorralada y pare sus crueles intenciones. Lo que se necesita lograr lo más pronto posible, es que la nevera vacía gane la lucha contra la tele y la propaganda.

¿Cuáles serán las consecuencias para el resto del mundo debido al conflicto?

El mundo acaba de iniciar su restablecimiento después de la crisis como consecuencia de la pandemia. Las economías están muy débiles por el momento. Putín, al atacar a Ucrania, entiende claramente qué clase de golpe le está dando al mundo y pareciera que le complace ese poder que tiene. Cada persona, cada ser humano de 7 billones que viven en el planeta, ya está y seguirá pagando un precio muy alto. Los gobiernos, en vez de invertir en bienestar, salud, educación y desarrollo, tienen que gastar en defensa, ejércitos y armas. Esto lo pagamos todos. La economía mundial de nuevo se cae al vacío.

¿Cómo evalúas el papel del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski?

De ser un comediante, se convirtió en un líder mundial. Es extraordinario. Es un hombre que detesta la burocracia. Es una persona de acción inmediata. Es decisivo. Dice “vamos” y “vamos”, y él también va. Va por el camino recto, él sabe que puede morir en cualquier momento.

¿Cuál debe ser el papel de la ONU en relación con el conflicto?

Lamentablemente, la ONU ha demostrado una posición débil en este conflicto.

Es un organismo que fue establecido para protección de la paz y para que no se repita la Segunda Guerra Mundial. Lo que debe hacer es tomar acción inmediata y cumplir con su propósito.

Hay que mostrar al agresor que todo el mundo está unido. La falta de unión causa que otros agresores se atreven a hacer lo mismo. Si lo permitimos, entramos en el periodo de guerras constantes como sucedía en el Medioevo.

Es sumamente importante crear el anillo de bloqueo de transporte alrededor de Rusia, para que nadie pueda ni entrar ni salir a ningún lado por ningún medio.

El embargo de compra y venta de ciertos productos rusos ya está establecido, pero falta mucho. Mientras más pronto se aplique el embargo total, más rápido salimos de esta situación.

Es sumamente necesario cerrar el cielo ucraniano. Esto debilitaría la posición de Rusia de una vez.