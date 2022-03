Medicinas impagables y falta de acceso, la realidad de pacientes con epilepsia en Panamá

La directora ejecutiva de Fundación Luces Panamá, Marie Millard, manifestó que los medicamentos que consumen los pacientes con epilepsia son inaccesibles por ser costosos o no se encuentran disponibles en el sistema público.

Si el tratamiento indicado por el médico para la persona cuesta $100 muchas veces no puede ser adquirirlo y los pacientes optan por otro fármaco menos “efectivo” lo que perjudica la calidad de vida del ciudadano. “Es injusto que una persona que no tenga los medios no pueda tener una vida plena”, remarcó Millard.

Gladys Solis gasta en medicamentos entre $300 a $400 al mes para su hijo epiléptico con el Síndrome de Lenox-Gastaust. “Realizo actividades como la venta de comida y cosas para poder comprar los medicamentos y y rogarle a alguien que venga de Colombia para hacer la compras porque nosotros no tenemos los medios para viajar”, señaló la madre a La Estrella de Panamá.

La dirigente Marie Millard también explico que este sector de la población son discriminados por la sociedad, ya sea con sus grupo de amigos, escuela o trabajo. “Si sales con un grupo de amigos o tu familia, y tienes una convulsión, aunque sabemos que es una imagen un poco impactante, te dejan de invitar”, comentó.

Millard recalcó que los ciudadanos epilépticos deben contarle a sus entorno cercano su condición porque esto ayuda a reducir la “incertidumbre; si yo se que tú vives con una condición es menos traumático que cuando no sé y te pasa una crisis”, agregó.

La directora instó a la población de vestirse de morado, el 25 de marzo, para unirse a la campaña mundial del Purple Day.

La Fundación Luces es una fundación dedicada a la lucha contra la epilepsia, siendo ésta una de las enfermedades neurológicas más comunes, según detalla su portal digital.