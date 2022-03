Anuncian acciones legales contra Juncá y Araúz

Juristas y especialistas aseguran que abordar el tema del principio de especialidad es competencia de la jurisdicción ordinaria y no del TE, que tiene competencia privativa en temas electorales

Escoffery (izq.) salvó el voto, Araúz (c) y Juncá (der.) decidieron mantenerle el fuero al expresidente Martinelli. Archivo | La Estrella de Panamá

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá y Heriberto Araúz podrían ser investigados y removidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de comprobarse una supuesta extralimitación de funciones tras emitir un fallo que le mantuvo el fuero penal electoral al expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien es procesado en el caso “New Business”.

Los magistrados Araúz y Juncá justificaron su decisión al tomar como argumento la existencia del principio de especialidad por el cual el exgobernante fue extraditado desde Estados Unidos, para no ser investigado por otros delitos que no fuera por el caso de los pinchazos, en el que fue declarado no culpable. El magistrado Eduardo Valdés Escoffery salvó su voto.

Anuncian acciones legales

Tras la decisión de los magistrados Juncá y Araúz, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, anunció que presentará acciones legales de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral que revocó la decisión que avaló el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente de la República Ricardo Martinelli.

“Ante el exabrupto de los magistrados del Tribunal Electoral Heriberto Araúz y Alfredo Juncá del levantamiento del fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, han llegado al extremo de evaluar la vigencia de principio de especialidad y han exigido al Tribunal Ordinario aportar pruebas al efecto cuando carecen de competencia para analizar cuestiones de fondo de un proceso penal”, indicó esta agrupación política en un comunicado.

Considera que con este fallo se ha incurrido en desviación de poder y una clara violación a las normas constitucionales, al haber una usurpación de competencia. “Es una afrenta a la democracia”, indicó el partido opositor

Stoute: Corte puede investigar a magistrados del TE

Por su parte, el analista político José Eugenio Stoute precisó que los magistrados del TE han incurrido en una ignorancia inexcusable y han desbordado claramente sus competencias en el caso del “principio de especialidad”.

“Deben ser separados del cargo y juzgados por prevaricación, fallar contra derecho. Ellos responden por sus faltas y delitos ante la CSJ, tal como indica el artículo 142 de la Constitución en su párrafo final. Han fallado conscientemente contra derecho y deben ser separados de sus cargos y juzgados por la Corte”, indicó.

Agregó Stoute que el fallo del TE dinamita la poca legitimidad que tenía la última institución que faltaba por desplomarse del régimen político panameño. “Se trata de un paso de gigantes hacia un Estado fallido”, advirtió.

Herrera Morán: 'Magistrados se extralimitaron'

En tanto, el abogado Carlos Herrera Morán sostuvo que esta decisión promueve la impunidad y pone al descubierto que el “fuero electoral está sirviendo para que rufianes de la ley y gente que ha cometido graves delitos no sean procesados por la jurisdicción ordinaria”.

Agregó que el TE, de una manera bastante sospechosa y hasta dolosa, se ha ido apartando de la pulcritud y pureza de los procesos electorales y se está convirtiendo cada vez más en un apéndice de la corrupción.

“El fallo se inmiscuye en un tema como el presunto principio de especialidad y que ya Estados Unidos ha dicho que a Ricardo Martinelli no le alcanza ese principio. Esa materia es competencia de la jurisdicción ordinaria y allí no tenía nada que hacer el Tribunal Electoral. A mi juicio, esos dos magistrados que fallaron a favor de Martinelli se extralimitaron y se inmiscuyeron en una materia que no tiene nada que ver con la interpretación de la ley electoral”, señaló.

Pittí: Fuero penal electoral se debe eliminar

Mientras que Freddy Pittí, del Foro Ciudadano pro Reformas Electorales, manifestó que como sociedad civil han sido contundentes y consistentes en que el fuero electoral penal debe ser excluido del sistema.

Esta postura, dijo, se fundamenta en los tantos casos de alto perfil que han sido obstaculizados y a veces desestimados, precisamente por uso abusivo de esta figura.

“Lo más alarmante es que a pesar de los magistrados tener un discurso en contra del fuero electoral como herramienta para evadir a la justicia, aún así se hayan inclinado al lado que favorece al ex presidente Martinelli, quien aún tiene cuentas que rendir a los panameños”, destacó.