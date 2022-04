China condiciona su adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal

La canciller Erika Mouynes se reunió con su homógo chino Wang Yi el pasado lunes. Cancillería

Fuentes diplomáticas confirmaron a este diario que China mira con recelo su adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá por la presencia de Taiwán, considerada isla rebelde por el gigante asiático.

Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente gobernado democráticamente, mientras que China amenaza con convertirla en parte de su territorio. Históricas tensiones entre ambos son una muestra de la hostilidad latente de tornarse una amenaza a la seguridad de la región.

En su reciente visita a China, la canciller Erika Mouynes invitó a China a adherirse a dicho protocolo.

Al respecto, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se daba cuenta de la instalación de una mesa técnica de negociación entre Panamá y China para evaluar los mecanismos adecuados para implementar dicha adhesión.

Dicha mesa técnica, según indicó a este medio la fuente diplomática que pidió omitir su nombre, “lo que busca es encontrar otros ejemplos de tratados o protocolos internacionales que hayan sido rubricados por ambos países, China y Taiwán”.

Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en junio de 2017. Hasta antes de esa fecha mantuvo un vínculo diplomático histórico con la isla. La relación Taiwán - Panamá culminó a los pocos minutos luego de que el entonces presidente Juan Carlos Varela anunciara el establecimiento de relaciones diplomáticas con China.

“No tiene pies ni cabeza que hagan una mesa técnica, no es que se va a adherir a los objetivos del Protocolo. O te adhieres o no, eso de plano se debe descartar”, enfatizó el catedrático en relaciones internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia. A su juicio se trata de “excusas fatuas” alegando que Taiwán lo firmó antes. “La actitud de China está fuera de orden, no tiene sentido”, consideró Tapia.

La solicitud para la adhesión de China al Protocolo de Neutralidad del Canal es recibida con buenos ojos por el exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta: “Sumar a China al protocolo, una potencia mundial y segundo usuario de la vía, ratifica que el tratado de Panamá es neutral”.

De aceptarlo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China se sumaría a la lista de más de 40 naciones que han rubricado el documento, entre ellos Rusia.

El conflicto armado en Ucrania por los bombardeos de Rusia pone a prueba la neutralidad del Canal, especialmente después de la petición de Ucrania a la Cancillería panameña para cerrar el paso a buques rusos que utilicen la vía interoceánica. Algo que para los consultados por este diario es inadmisible por ser contrario al principio de neutralidad que debe prevalecer en la ruta acuática.

“No se pueden tomar bandos”, señala el exadministrador y ejemplifica que durante la guerra fría cruzaban por la vía buques de todas las nacionalidades, sin distingo político. Bajo el mismo principio, “Panamá tampoco puede utilizar el Canal para favorecerse en ninguna guerra comercial contra ningún país”, añade.

La neutralidad del canal consiste en el derecho que tiene todo Estado de no participar en una guerra internacional, manteniendo una conducta de imparcialidad hacia los beligerantes. Del Estado que hace uso de tal derecho se dice que es Neutral con respecto a una guerra determinada, se lee en el Protocolo.