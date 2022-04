Con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones aprueban en tercer debate el proyecto de ley 808 que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento del precio de los productos derivados del petróleo.

El proyecto, en primera instancia tenía como título, "que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto al consumo de combustible y derivados del petróleo".

Sin embargo, el pasado jueves, en su discusión en segundo debate, fue devuelto para realizarles mejoras al contenido.

Se modificó el artículo 2, 3, 4, 6; la eliminación del artículo 1, 5; y la adición de un artículo nuevo 2 y la modificación del título.

La diputada proponente, Zulay Rodríguez agradeció a los transportistas que estuvieron desde el día uno en la comisión de Economía solicitando la aprobación de este proyecto de ley para beneficiar a todos los sectores y ciudadanos del país que se han visto afectados por el aumento del precio del combustible.

La diputada Rodríguez aseguró que hay compañías distribuidoras de gasolina que no querían la aprobación de esta iniciativa, "Texaco, Puma, Petrolera Delta y Terpel".

Indicó que los transportistas estuvieron de acuerdo de las modificaciones que se les hizo al proyecto porque comprendieron que el Ministerio de Economía y Finanzas, de Comercios e industrias y la Secretaría de Energía iban a solicitarle re presidente que objetara el proyecto de Ley 080.

"Ellos señalaron que no había renta sustitutiva, y que si no había lo iban a vetar, pero que convienente, porque no recuerdan que en la época de Varela cuando se rebajó el impuesto di licor no hubo renta sustitutiva, ahí nadie dijo nada", denunció Rodríguez.

"Necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas haga ese fondo de fideicomiso porque si hubo para los bancos y financieras, para empresas inmobiliarias, también tiene que haber combustible barato", expresó Zulay Rodríguez.

Por su parte, el Luis López, representante de los transportistas, manifestó que han marcado un precedente con la aprobación de este proyecto, a través de una lucha de más de un año y medio y no con el objetivo de favorecer no solo a los transportistas, sino a todos los ciudadanos.

El director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Julio De Gracia, reiteró que si se suspendía el impuesto de del precio del combustible se tendría una afectación de $15 millones mensuales.

Señaló que este fideicomiso tiene que tener una asignación presupuestaria, un fondo y, por lo tanto, se tendría que buscar dentro de lo que hay o habría que pedir para los fondos.

En la exposición de motivos, el proyecto indica que la guerra entre Rusia y Ucrania, ha generado consecuencias económicas negativas en los mercados bursátiles, así como ha afectado a las áreas de la producción y distribución de la energía eléctrica, el gas, la producción de alimentos, y en el costo del petróleo y todos sus derivados.

Ante esto, los países importadores de petróleo y sus derivados, como lo es Panamá, se verán seriamente afectados y perjudicados, ya que los precios han aumentado drásticamente, lo que afectará, sin duda, el costo de todos los bienes y servicios que se venden y prestan en nuestro país.