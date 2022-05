Metro de Panamá ajusta horario del servicio de lunes a viernes desde las 4:30 a.m.

El servicio de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. será de lunes a viernes en las líneas 1 y 2.

A partir de este lunes, 23 de mayo, el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) ajusta su horario de operación de lunes a viernes, iniciando a las 4:30 a.m., hasta las 11:00 p.m., en todas las estaciones de las líneas 1 y 2.

El ajuste obedece a complementar la restructuración del sistema de transporte público de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) que eliminará varias rutas troncales para aumentar la frecuencia de las rutas complementarias.

Los días sábados, domingos y feriados, el servicio de MPSA no tendrá cambios; es decir, los sábados desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y los domingos y feriados desde las 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

A través de una nota de prensa, MPSA, destacó que para el ajuste cuenta con el apoyo de todos sus colaboradores y contratistas, requeridos en la operación y mantenimiento para extender media hora el servicio en el sistema Metro.

Estos cambios, brindarán un mayor beneficio a todos los usuarios del Metro, respaldando la movilidad en el área metropolitana, en coordinación con Mi Bus y su reestructuración de rutas troncales por complementarias.