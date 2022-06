Cuestionan extensión de postulación para magistrado de la Corte

El abogado Cedeño no descarta que se trate de una estrategia para esperar la postulación de un candidato “ungido”

Profesionales del derecho han cuestionado la aprobación por parte del Consejo de Gabinete de extender el término de convocatoria para magistrado la Sala Segunda de lo Penal y su respectivo suplente en la Corte Suprema de Justicia.

El abogado constitucionalista, Ernesto Cedeño, dijo a La Estrella de Panamá que no se debe descartar que esta extensión responda a una estrategia para ganar tiempo y esperar la postulación de un “ungido” para este cargo. “Quieren más gente o a alguien que no presentó los papeles, y están haciendo todo ese tipo de tratadema para que las personas que ellos quisieran y no aparecen, aparezcan en el listado de aspirantes”, apuntó el constitucionalista.

Cedeño considera que el periodo de inscripción que habían establecido (del 26 de mayo al 4 de junio), lo debieron haber respetado. “No me parece que fue lo correcto ni lo más adecuado el deshonrar los términos de la convocatoria que ellos dijeron. Los que están interesados debieron presentar sus papeleas a ese tiempo”, añadió.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, por su parte, señaló que ampliar el proceso no da disciplina para los aspirantes y considera que quien quiera ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe cumplir los términos, siendo el primer requisito el someterse a un procedimiento tan importante como este.

“Si yo fuese simplemente el que tenga que tomar la decisión, yo cierro con los siete aspirantes que hay y al final es uno solo, sin embargo debemos ser muy respetuosos de que estas mesas y estos espacios son colectivos y la visión siempre es de país y no de sector”, indicó el presidente del CNA.

Sostuvo que, quien aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no lo aspira el día anterior a la apertura del proceso de convocatoria. “Es una carrera, es una vida dedicada a acumular todo lo que le acredita como tal”, recalcó.

A juicio de Araúz, no es satisfactorio que un abogado se haga el sorprendido de no haber logrado los requisitos que se requieren para aspirar a magistrado de la Corte.

“Mi reproche es a lo interno de la abogacía; a lo externo, a lo que el país necesita, y obviamente el país siempre necesita contrastar que mientras más aspirantes haya, el país va a lograr una mejor posición de quién va a ser seleccionado”, sostuvo.

El Pacto de Estado por la Justicia había informado que del 26 de mayo al 4 de junio, estaría recibiendo la documentación de aspirantes al cargo de magistrado principal y suplente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, el Consejo de Gabinete aprobó la extensión del término de convocatoria alegando que esta decisión se tomó luego de recibir una nota de parte del procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que le notificó que solo nueve personas se habían presentado como aspirantes al cargo, por lo que la comisión asesora consideró conveniente extender el término de la convocatoria para darles oportunidad para que puedan cumplir con los requisitos establecidos en la ley.