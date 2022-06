La pelea entre el MP y Odebrecht por el pago de multas

La Fiscalía Anticorrupción espera que se ejecute la retención de $35 millones que adeuda la Odebrecht en concepto de multas, la empresa alegó que el Estado no le ha pagado obras entregadas, para hacer frente a lo pactado en el acuerdo de colaboración

La fiscal Anticorrupción, Anilú Batista conversó con la directora de Comunicación del Ministerio Público, Magda Maxwell, a través de la cuenta de Instagram de la entidad Redes Sociales

La fiscal Anticorrupción Anilú Batista reiteró que la empresa Norberto Odebrecht adeuda al Estado aproximadamente $35 millones en concepto de la sanción pecuniaria de $220 millones (dividido en plazos de doce meses hasta el 31 de diciembre de cada año).

En noviembre de 2017 se firmó el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa por delito contra la administración pública y blanqueo de capitales mediante el cual se impuso una sanción pecuniaria de $220 millones pagaderos en un plazo de 12 años, lo que corresponde a una anualidad de $18.3 millones. De este monto se abonaron $36 millones que corresponden a los dos primeros años.

No obstante, en 2019 efectuó un abono de $1,1 millones quedando un remanente de alrededor de $17 millones que no pagó la empresa. El Ministerio Público solicitó al juez de cumplimiento que se declare como incumplida la sentencia en el plazo establecido, y que impusiera un incremento del 5% por incumplimiento, como lo dicta el acuerdo de colaboración. También pidió que la decisión no quede en un 'incumplimiento', sino que se exija el pago. El paso siguiente fue solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la retención del dinero que debía pagar el Estado a la empresa, en su lugar, destinar el monto en el Tesoro Nacional como parte del pago de las multas al Estado.

La empresa, por su parte, alegó en 2020 que el gobierno se encontraba atrasado en los pagamentos a la constructora por trabajos ejecutados que han sido medidos en avance, inspeccionados y aceptados a satisfacción en contratos efectuados al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), la Alcaldía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. A la fecha, las cuentas por cobrar sumaban un valor de $20 millones con las cuales se podría sufragar esta obligación y todos los demás compromisos financieros que tienen las empresas, según pedían los abogados de la empresa a la fiscalía.

Para intentar cobrar las multas acumuladas de la empresa desde 2019 más el recargo del 5%, la fiscalía buscó información sobre todo lo que adeuda el Estado a la empresa para solicitar su retención, en total sumó $41 millones, según Batista. En la última audiencia de cumplimiento se logró la retención de $5.6 millones producto de un pago de contrato de mantenimiento del Metro, dinero que debe ingresar a la cuenta del Tesoro Nacional a disposición del gobierno.