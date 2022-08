Oficiales de marina exigen a la AMP corregir el rumbo del registro

El gremio considera que no existen excusas para que la actual administración no haya realizado los cambios para evitar la caída del registro

Fachada de la sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá

Para la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (Apom) es “inaceptable” que no se pueda corregir el rumbo del registro de naves, que durante 29 años ocupó el primer lugar de los abanderamientos, pero que está a punto de perder el liderazgo.

Alberto Herrera, que dirige el gremio de oficiales de marina, explicó que no existe una excusa para que la actual administración no haya hecho los cambios requeridos para evitar la caída del registro. “No podemos decir a estas alturas que no se puede enrumbar este buque”, advirtió Herrera.

El plan “Visión 2050”, que conocía de antemano la actual administración marítima, establecía las deficiencias y los cambios que requería el registro de naves para ser más competitivo.

La incorporación de métodos de pago en línea, el uso de nuevas plataformas móviles para agilizar las respuestas a las navieras y la actualización de la Ley 57, de marina mercante, eran algunas de las propuestas que debía haber implementado la administración marítima en 2019 y 2020 para evitar la situación por la que atraviesa el registro, explicó el gremialista. La pregunta del oficial es, ¿por qué no se siguió el plan?

Demóstenes Sánchez, subdirector de Marina Mercante, denunció la mala gestión del registro de naves, a cargo de Rafael Cigarruista (director general de Marina Mercante), quien supuestamente no priorizó estas acciones. Pero hace unos días, en un encuentro organizado por la Cámara Marítima de Panamá (CMP), sorprendió con la noticia de que el país perdería el liderazgo del abanderamiento de naves.

“Los otros (registros) crecen más que nosotros; al ritmo que van, nos van a pasar...”, aseguró Cigarruista.

El gremio de oficiales muestra una profunda preocupación por la situación del registro que se estima genera 400 empleos para oficiales, camareros, marineros, inspectores y técnicos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

“Si no hay flota de marina mercante consolidada, se perderían cientos de puestos de trabajo para oficiales y marinos”, teme el capitán Herrera.

Apom apuesta por la modernización de la Ley 57, de marina mercante, que fue creada en 2008, que tiene 13 años de estar regulando un mercado que es cambiante. El gremio también promueve cambios en la ley orgánica de la AMP para fortalecer la institución y convertirla en una moderna, técnica y apolítica.

El gremio, además, le dio un espaldarazo al subdirector de Marina Mercante, Demóstenes Sánchez, que denunció los malos manejos del registro.

“Apoyamos las gestiones de las personas que quieren hacerle un bien a Panamá. En ese sentido, aplaudimos a gente que está trabajando en beneficio del país”, concluyó Herrera.

Desde 1993, Panamá ocupa el primer lugar en abanderamiento de buques a nivel mundial, después de superar a Liberia, que entonces estaba inmersa en una guerra. Irónicamente, Liberia sería quien arrebataría el liderazgo a Panamá. Según las estadísticas de Clarkson's Research Portal, Panamá crece 1,6%, islas Marshall 2,4% y Liberia 5,5%.