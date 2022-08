Morales: 'Tenemos una Asamblea dedicada a la política de espectáculo'

Richard Morales hizo sus declaraciones durante una entrevista en Portada. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Para el politólogo y precandidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-4 Richard Morales, la jornada de protestas que vivió recientemente el país dejó en “evidencia” la “ausencia” de la Asamblea Nacional (AN) en los “problemas reales” de la población.

Mientras en la mesa de diálogo de Penonomé se discuten acuerdos relacionados con reducir los altos costos del combustible, alimentos, medicamentos y energía, desde el Legislativo no solo no han ofrecido una propuesta “efectiva” en opinión de Morales, sino que más bien se han dedicado a la “política del espectáculo”.

“La AN ni siquiera ha estado participando en esto porque no tiene nada que decir, los diputados no tienen la credibilidad ni las propuestas y no han tenido palabra en torno a las discusiones que se dan respecto a la privatización del sector energético, el oligopolio de los medicamentos y la seguridad alimentaria”, comentó el también docente universitario este miércoles durante el programa “Portada” de La Estrella de Panamá.

Manifestó que para lograr un debate con cambios a largo plazo sobre la crisis que enfrenta el país, hace falta una Asamblea que tenga beligerancia en los temas urgentes y no que esté “a merced” de los juegos de intereses.

“La importancia de llegar a la Asamblea y conquistar un espacio para avanzar en una agenda de transformación que responda a los problemas sociales del país”, acotó.

“Tener salud, educación, vivienda, acceso a tecnología, no son privilegios. No deberían ser privilegios del que pueda pagarlos (...) son derechos fundamentales que en toda sociedad decente y humana se deberían garantizar”, puntualizó.

En opinión del docente universitario, que forma parte de la lista electoral “Por una Vida Digna”, la población ha ido “tomando conciencia” de que el problema no es solo de un partido o de un gobierno específico, sino en la forma “desigual” como está distribuida la economía, buscando que los derechos “no sean privilegio del que pueda pagarlos”.

De llegar al cargo de diputado del circuito 8-4, Morales prevé que solo basaría sus alianzas políticas en función de las “posiciones coherentes”, como políticas que garanticen acceso a medicamentos y posturas en contra de la minería metálica o el ciclo de corrupción público-privada.

Otras de las acciones sería desprenderse de todo los privilegios que tienen en la actualidad los diputados.

“Desprenderse de los privilegios que tienen en la actualidad los diputados es lo mínimo (...) compromiso con este país es mostrar su disposición de enfrentarse a los poderosos intereses que actualmente se enriquecen a costa del Estado panameño” señaló.

Morales añadió que la Asamblea debe jugar un rol primordial para que “el Estado deje de ser un lugar para hacer negocios” por parte de empresarios y políticos, para que así el Estado sea una institución que “garantice derechos” y no “privilegios de unos pocos”.