El precandidato presidencial por la libre postulación Francisco “Paco” Carreira, que hasta el momento es quien más firmas de respaldo a sus aspiraciones ha recibido, afirmó que si no logran tener al menos 40 diputados “independientes” en la Asamblea, tras las elecciones generales de 2024, el país no cambiará.

Francisco Carreira: 'Si no tenemos 40 diputados independientes, el país no va cambiar'

Francisco 'Paco' Carreira en el programa 'Portada' Eduardo Dutary | laestrella.com.pa

Carreira, quien fue entrevistado en el programa “Portada” del diario La Estrella de Panamá, que se transmite a través de sus redes sociales, manifestó que sería un gran problema que un presidente independiente pueda gobernar con una Asamblea dominada por partidos políticos.

“En los últimos cuatro gobiernos todos somos conscientes de que los diputados se alquilan, se venden, se compran; aquí se ha practicado en cuatro gobiernos una prostitución legislativa enorme. Hoy la Asamblea chantajea al presidente y eso todo el mundo lo sabe”, aseguró.

Agregó que eso no es lo que este país merece, “hay que cambiar, la idea es sacarle tarjeta roja a todos los diputados que están en la Asamblea ahora mismo, todos tienen que salir del ruedo”, señaló.

Carreira manifestó que se está explorando la posibilidad de que los candidatos presidenciales por la libre postulación se unan en torno a una sola candidatura, lo que asegura no se pudo logar en las elecciones de 2019 por un conflicto de egos.

“En esta ocasión desde el día uno yo he tenido reuniones con Eduardo Quirós, hemos conversado sobre estos temas con Dimitri Flores, expresando nuestra intención de que haya un solo candidato, pero en julio 31 del próximo año, no ahora, por eso tenemos que recoger las firmas; para nosotros la recolección de firmas es una primaria para los independientes”.

Dijo que si hay algún candidato que tenga más firmas que él, y que de verdad represente el futuro de Panamá, estaría dispuesto a ceder.

“Lo importante es Panamá, no 'Paco' Carreira ni Eduardo ni Dimitri ni ninguno, lo más importante para nosotros es la Asamblea. Si no tenemos 40 diputados independientes en la Asamblea, el país no va a cambiar, y eso para mí es la prioridad y es lo que de verdad estoy promoviendo”.

También calificó como desafortunadas las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, quien señaló que el que no tiene dinero para pagar por una licencia (para una App para inscripciones), “mejor que no entre en la política”.

“Han sido un desastre completo esas declaraciones, porque ellos –los magistrados– saben que les dan a los partidos todo el dinero porque la Asamblea generó eso y ese es el sistema; pero cuando venimos nosotros los independientes, tenemos que pagar por nuestros servicios”, señaló.

“Que diga el magistrado que aquí solamente hay que tener dinero para entrar [...] parece que el sistema está diseñado para que gastemos. Hay toda una voluntad de afectar a los candidatos de libre postulación”, afirmó Carreira.