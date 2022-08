Organizaciones analizan llamado de Ulloa para avanzar a segunda fase del diálogo

La mesa de diálogo por Panamá se reanudó en la mañana de ayer. Archivo | La Estrella de Panamá

Dirigentes de organizaciones populares que participan en la mesa de diálogo por Panamá analizan el llamado que hizo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, para no prolongar por más tiempo la primera fase de este diálogo.

Ulloa hizo un llamado a los integrantes de la mesa de diálogo a pasar a la segunda fase de las negociaciones.

“Quiero ser honesto como facilitador de la Iglesia: yo no voy a prolongar dos meses más, aquí no nos vamos a quedar hasta septiembre, octubre o noviembre. Entre todos, si vamos al grano, podemos hacer las cosas”, sostuvo Ulloa.

Al ser consultado sobre la posición del arzobispo Ulloa, el dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), Armando Espinosa, manifestó que esperan que esta primera fase del diálogo termine este fin de semana.

No obstante, enfatizó que esperan primero que el gobierno cumpla con todos los compromisos establecidos en el tema de la canasta básica de alimentos.

“El problema es que el gobierno no ha cumplido con la canasta básica familiar. Firmó un acuerdo y no lo ha cumplido. El acuerdo tiene un mes hoy”, aseguró Espinosa.

Parte de la petición de las organizaciones populares y de los dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé es que el gobierno ponga los productos Panamá en todos los supermercados y tiendas del país.

Espinosa señaló que si se termina de abordar el tema de la canasta básica, esperan tratar en las próximas horas la temática de la Caja de Seguro Social y las mesas temáticas.

Reiteran llamado a cierres

Por su parte, los grupos que representan al bastión de lucha del oriente chiricano, la comarca Ngäbe Buglé y campesinos, quienes se habían levantado de la mesa de diálogo el fin de semana, retornaron ayer a la misma para exigir al gobierno el cumplimiento de lo acordado en el tema de la canasta básica.

El grupo hizo algunas nuevas propuestas, como la construcción de mercados periféricos o escenarios fijos para que las agroferias se instalen en sus territorios.

No obstante, previamente recordaron que las bases de sus organizaciones y del pueblo dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que atienda sus reclamaciones y evitar posibles cierres de vías en la zona.

“Las acciones que se vayan a tomar en las próximas horas ya están consensuadas con las bases”, advirtió el dirigente de este grupo, Santiago Montenegro.

“Señores del gobierno, tienen que cumplir lo pactado aquí en esos acuerdos y decretos; es un compromiso con todas las personas del país que tienen que honrar”, destacó Montenegro.

Por su parte, Ángel Prado pidió apoyo al gobierno para desarrollarse como agricultores. “Aquí en la comarca se siembra arroz, se crían gallinas, tenemos ganado, pero en Merca Panamá no tenemos un cubículo para nuestra producción; lo que pasa es que no estamos organizados, acaso no tenemos derecho también”, exclamó.

Sostuvo que cuando se habla de subsidios a la comarca, algunos dicen: son unos haraganes, borrachos, vagos, no... nosotros no somos ineptos, allá hay profesionales. Estamos en una mesa de diálogo, pero también busquemos una solución para esa gente que está allá en la comarca”, precisó Prado.

Las propuestas presentadas por el bastión de lucha del oriente chiricano, la comarca Ngäbe Buglé y campesinos fueron presentadas a los representantes del gobierno que durante el cierre de esta edición pidieron un receso para analizar las mismas.

Gobierno presenta plan de trabajo

Al respecto, Carlo Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, presentó el plan de trabajo para cumplir los acuerdos de la canasta básica de alimentos, cuyo principio fundamental es lograr la reducción del 30% sin afectar al productor nacional.

Según Rognoni, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y todo el equipo del Gobierno Nacional han tenido siempre el objetivo de buscar alternativas para bajar el precio de los alimentos sin perjudicar al campesino y esa responsabilidad recae en tres instituciones: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Explicó que hay 35 productos bajo control de precio y margen de comercialización que son ofrecidos en comercios de todo el país. Entre esos productos mencionó el arroz de primera, la carne babilla, la sardina, el pan michita, el pollo entero, la leche en polvo, las salchichas, la pasta de dientes y el papel higiénico, entre otros.