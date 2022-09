Más de 3 mil nuevos estudiantes podrían ser rechazados por la UP tras recorte al presupuesto de 2023

Más de 3 mil nuevos estudiantes podrían ser rechazados por la Universidad de Panamá (UP) el próximo año, debido al recorte presupuestario que tendrá esta casa de estudios para la vigencia fiscal de 2023, advirtió el rector Eduardo Flores.

Flores sustentó este martes el presupuesto de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional e informó que con el recorte al presupuesto de la entidad, también se verán afectados proyectos de inversión como la construcción de la sede regional universitaria de San Miguelito que tiene ya más del 50% de avance.

Explicó que aunque la UP solicitó un presupuesto de $377, el Ministerio de Economía y Finanzas les recomendó $350.5 millones, de los cuales para funcionamiento les asignaron $295.8 millones y para inversión $47.3 millones.

Incluso dijo que del presupuesto asignado por el MEF para el 2023, se les está destinando $7 millones menos a diferencia de lo asignado para este año 2022.

"No solamente no se nos ha asignado lo que nosotros hemos solicitado para hacerle frente al creciente aumento de la matrícula que tiene la Universidad de Panamá, ya que para el próximo año la proyección es que se van a rebasar los 100 mil estudiantes", indicó.

"Eso es muy preocupante para nosotros, ya que la única manera de poder funcionar con este presupuesto recomendado es que nosotros le digamos a más de tres mil estudiantes, que lo sentimos mucho, pero a usted no lo podemos aceptar en la Universidad de Panamá en ninguna de sus carreras", señaló.

Incluso, según Flores para el próximo año la Universidad abrirá una carrera novedosa en el país que es la ingeniería en hidrología y recursos hídricos.

"No hay ninguna universidad ni pública ni privada que tenga esa carrera que es fundamental para este país, que cuenta con más de 1,400 ríos, con una puvliosidad altísima, y que tiene problemas por la falta de manejo científico de este recurso", destacó.

Explicó que en la parte de inversión para el próximo año le han disminuido $12.6 millones a este rubro y lo cuestionable es que los recursos de continuidad de proyectos se los han cargado a fondos de caja y banco de la propia Universidad de Panamá.

"Todo el presupuesto de inversión es de la plata que tiene la universidad en el Banco Nacional y que estaba destinado para finalizar los proyectos, es decir, que de fondos del Estado no se les está poniendo un centavo", enfatizó.

"Si podemos contribuir con nuestros fondos de autogestión podemos hacerlo con la mitad del presupuesto de inversión, pero que la otra mitad sea con fondos del Estado, porque eso pone en peligro los proyectos que tenemos que finalizar como la construcción de la sede regional universitaria de San Miguelito", recalcó.

En este proyecto se solicitaron $25 millones, pero solo le asignaron $18 millones de fondos de caja y banco; es decir, $6.9 millones.

"San Miguelito está para terminar el próximo año, entonces qué es lo que quieren, que no se termine la sede de San Miguelito y que tengamos problemas con la empresa para pagarle, eso es muy riesgoso", indicó.

Flores recordó incluso que hay una promesa del Presidente de la República que no se está cumpliendo, ya que en Presidencia se les dijo que iban a fortalecer el Instituto Especializado de Análisis, que les darían $1 millón este año y otros $4 millones el próximo año, pero para el próximo año no les asignaron los $4 millones, sino $3.5 millones, pero de la propia plata de la universidad.

Detalló también que la residencia estudiantil que fue otra una promesa del presidente cuando visitó la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí, les dijeron que le iban a dar 300 mil dólares que fue lo que solicitaron, pero les asignaron solo 100 mil, pero de fondo de caja y banco, siendo una promesa del presidente.

"Yo estoy seguro que el presidente de la República no sabe de esto, porque el presidente no va a querer quedar mal", afirmó.

Flores detalló también que hubo recortes en materia de energía eléctrica en casi 1.5 millón y temas como el tránsito de datos o internet, mientras que para el proyecto de construcción de la nueva Facultad de Medicina solo le fueron asignados 500 mil dólares, de los propios fondos de la UP.

"Ellos nos dicen, ustedes mismos lo ponen. Yo soy doctor en fisica, yo me declaro ignorante, yo estas cosas no las entiendo, simplemente no entiendo qué es lo que está pasando", concluyó Flores.