Modificación a la ley de la abogacía exigirá evaluación de conocimientos

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, impulsó la reforma a la ley de la abogacía. Archivo | La Estrella de Panamá

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) promueve la discusión en segundo debate de la reforma a la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la profesión.

La renovación pretende modificar el acceso a la profesión a través de una prueba profunda de contenidos de estudios para obtener la idoneidad, explicó Juan Carlos Araúz, presidente del CNA.

Se trata de un examen distinto al que se realiza hoy, que solo se refiere a la inducción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los nuevos profesionales. El que se plantea en la modificación de la ley hará referencia a los conocimiento adquiridos durante la carrera universitaria, explicó Araúz.

El proyecto, que es producto de una participación ciudadana, impulsada por el Colegio Nacional de Abogados, también intenta fortalecer el régimen disciplinario del profesional del derecho. Y, adicional, exigirles a los abogados la educación continua.

Las universidades oficiales y particulares se han sumado a este esfuerzo y aceptado la aplicación del examen para obtener la idoneidad, la educación continua y el fortalecimiento de la ética.

Representantes de los centros de educación superior expresaron también su interés de convertirse en actores del proyecto. “Nos interesa ser parte del proyecto”, dijo Claudio Endara, rector de Hossana Universidad.

Endara, en representación del Consejo de Rectores y de las universidades privadas, propuso la modificación del proyecto para otorgarle un papel protagonista a las universidades.

Todos los licenciados en derecho al terminar su carrera, y previo a la obtención de la idoneidad, deben asistir a un curso obligatorio en el Instituto de la Judicatura.

Culminado el entrenamiento deben presentar un examen para avanzar en el trámite de la idoneidad. De no hacerlo o no aprobarlo deben repetirlo, de acuerdo con las nuevas reglas que fijó la Sala Cuarta de Negocios, en 2021. Antes no era necesario aprobar el curso para obtener la idoneidad de abogado. Araúz explicó que es necesario adecuar la ley a las nuevas exigencias de la Sala Cuarta de Negocios. Pero, además, debe complementarse para que el examen no solo se refiera al curso del Órgano Judicial, sino que tenga una mayor profundidad de contenidos.

En 2021, el exmagistrado y expresidente de la CSJ Fábrega mostró preocupación por los resultados no satisfactorios que obtenían los profesionales del derecho en las evaluaciones internas que realizaba el Órgano Judicial para otorgar el certificado de idoneidad.

No solo se trataba de un alto porcentaje de abogados que no lograba pasar el curso, sino que el promedio más alto alcanzado fue de 79 y el más bajo de 61/100.

Dichos cursos están basados en la ética profesional y en los conocimientos mínimos que debe tener un abogado en el ejercicio de la profesión.

“La preparación con la que están egresando de las universidades los nuevos abogados, no es la óptima para que puedan brindar una adecuada representación o un servicio público eficaz y eficiente”, expresó en su momento el exmagistrado.

Prácticamente, la mitad de los abogados egresados no pasaba el curso de inducción en el Órgano Judicial.

En este escenario, la Sala Cuarta de Negocios impuso el examen obligatorio a los nuevos profesionales para otorgar el certificado de idoneidad.

Actualmente, en Panamá existen aproximadamente 29.000 abogados. Desde el inicio de la República, seis leyes han regulado la profesión de abogado.