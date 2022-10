El empresario panameño cuestionó las políticas del Ejecutivo para “desviar” la atención de los problemas nacionales con foros y mesas que no terminan de resolver la situación del país

Anel 'Bolo' Flores: 'Este es un país que necesita gobierno, no lo estamos viendo'

Anel “Bolo” Flores, empresario y político. Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Para el empresario y político Anel “Bolo” Flores hay una falta de liderazgo en el país desde el gobierno de Laurentino Cortizo, ante problemas graves como la situación económica pospandemia, el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) o el mal manejo de la política minera en Panamá.

“Este es un país que necesita gobierno, no lo estamos viendo. No estamos resolviendo los problemas (...) el gobierno hábil y cómodamente desvía la atención de los problemas nacionales creando comisiones, que si la mesa del diálogo tal y todos estos foros que realmente al final no tienen ninguna fuerza política para llevar a cabo los cambios”, señaló Flores este jueves en el programa “Portada” de La Estrella de Panamá.

En opinión del empresario, el Ejecutivo se ha convertido en una “fábrica de ebanistas” en referencia a la creación de mesas y foros para discutir asuntos que al final no termina resolviendo.

Una de estas crisis es el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS. “Nos va a explotar una bomba en muy poco tiempo, que va a cambiarle la vida a 309.000 personas que dependen de un cheque de jubilación, y aquí es como si estuviéramos en carnavales”, subrayó Flores, quien perteneció al hoy oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) hasta 2013, cuando renunció al colectivo.

Sobre el proceso electoral que se avecina para 2024, Flores cuestionó que algunos dirigentes políticos de los partidos estén participando por la libre postulación.

“Es una forma muy cómoda de participar para una carrera presencial; obviamente estas cuatro personas que más firmas han logrado hasta la fecha no se quisieron someter a una primaria dentro de sus partidos, porque posiblemente no iban a ganar”, subrayó el empresario que apunta que esto le resta espacio a los verdaderos independientes.

Otro de los temas tratados fue la disputa comercial entre Panamá y Costa Rica. Al respecto, Flores prevé que el conflicto se resolverá y que el país solo respondió a las restricciones impuestas por San José a los productos nacionales.

“Lo que hizo el ministro (costarricense) Tovar fue un show político para quedar bien con sus sectores allá, pero al final no pueden vivir sin Panamá, que es un gran mercado”, dijo.

Flores también cuestionó la política minera del actual gobierno, puntualmente la polémica concesión a la empresa Minera Panamá, que subrayó está operando al margen de la ley. “Ellos han extraído más de $10 mil millones de nuestro subsuelo, eso es nacional (...) y no han pagado absolutamente nada”, puntualizó Flores.