El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuó con la jornada de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE), por un periodo de 10 años a partir del 15 de noviembre de 2022 y que reemplazará al actual magistrado Heriberto Araúz Sánchez.

Con la sesión de hoy se contabiliza, durante los dos primeros días, las entrevistas a 15 de los 55 aspirantes a esta magistratura. Las entrevistas reanudarán el próximo lunes 17 de octubre a las 1:00 p.m.

Las entrevistas de hoy, se iniciaron con los aspirantes Yariela Conrada Melo Mourillo, Enrique Olmos Espino, Rubén Darío Royo Bermúdez y Eliecer Mejía Mosquera en la primera jornada que inicio aproximadamente a las 8:40 a.m. y que se desarrolla en el salón de audiencia del Tribunal Superior de Liquidación de la CSJ.

En su intervención en el periodo de entrevistas, Yariela Conrada Melo Mourillo al responder sobre qué estrategia propondría para fortalecer la relaciones del TE con la sociedad civil de llegar a ser designada como magistrada, señaló que buscaría estrategias para acabar con la corrupción, ya que considera que afecta a cualquier instancia.

Indicó que los miembros de Tribunal Electoral no tienen definidos cuándo y dónde comienza esa corrupción y ese mínimo detalle lo va a afectar, “así como el cáncer que inicia con una pequeña célula y si no llegamos a tiempo para suspender y a curarlo invade nuestro organismo y si el Tribunal Electoral en su momento no hace esas estrategias para controlar ese avance que todos conocemos donde empieza, pero no a donde termina”.

El aspirante Enrique Olmos Espino, por su parte, sostuvo que le garantizará a la población suministrar lecciones puras de lo que es el sufragio, “no solo es garantizar un resultado cualitativo, sería garantizar un resultado cuantitativo en cuanto a las personas que se postulen a cargos y logren alcanzar ese cargo y sería también velar porque estas personas que se eligen tengan un bagaje moral, ético y que tengan puesto una formación para poder enfrentar los problemas del país”.

En tanto, Rubén Darío Royo Bermúdez, indicó en su intervención que lo primero que haría es enseñarle a los panameños qué es el sistema electoral, que no es una manera simple de renovar un gobierno, de cambiar a las autoridades, sino que es u proceso donde los panameños podemos probar y exigirle a esos candidatos que tiene que trabajar para cambiar la situación social y económica de todos los panameños, y de esa manera sentirnos satisfechos de que se está cumpliendo una función.

Por su parte, Eliecer Mejía Mosquera, quien señaló que aspira a ser suplente de este cargo y que el principal se lo cedan a una mujer, dijo que posee cualidades para ejercer el cargo. De estos destacó que 45 años ha ejercido como profesional del derecho, de forma privada como publico como suplente del Fiscal Electoral pro 10 años, suplente del Magistrado del Tribunal de Cuentas, suplente de juez laboral, entre otros cargos que lo hace acreedor en una basta experiencia en este ejercicio idóneo para este cargo.

“Siento que tengo la experiencia no solo por el hecho de ser miembro de un partido político, sino que vivió el otro escenario como suplente, y ha vivido el proceso que ha contribuido a mi formación y tener basta experiencia que les pueda considerar mi aspiración a la suplencia a esta magistratura”, respondió Mejía Mosquera a las preguntas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que si se siente capaz de ocupar este cargo.

En horas de la tarde, los otros cuatro aspirantes que pasaron por el escrutinio del Pleno de la Corte de Suprema de Justicia fueron Andrés Sue González, Gustavo Adolfo Paredes Moreno, Isis Omaris Joseph Garzón e Ingrid Grissella Murgas Torraza.

La sesión fue presidida por la magistrada presidenta Maria Eugenia López Arias, acompañada del resto de los magistrados que integran el pleno: Olmedo Arrocha Osorio, Ángela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, José E. Ayú Prado Canales, Maribel Cornejo Batista, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Cecilio Cedalise Riquelme y Maria Cristina Chen Stanziola.