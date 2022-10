Denuncian penalmente al director del Ifarhu tras polémica asignación de "auxilios económicos" a familiares de políticos

El abogado Gonzalo Moncada Luna presentó este martes ante el Ministerio Público una denuncia por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias, contra el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses y contra quienes resulten responsables, luego de conocerse en los últimos días de la asignación por parte de esta entidad, de "auxilios económicos" por varios miles de dólares a familiares o amigos de políticos con capacidad de financiar los estudios de sus allegados.

El jurista explicó que lo que está pidiendo con esta denuncia es que se investigue la comisión de dos delitos, por un lado, el peculado, ya que asegura que se malversaron fondos del Estado, ya que la ley del Ifarhu es clara.

"No es lo mismo una beca que un auxilio económico y la definición de un auxilio económico implica que la persona sea de escasos recursos o que no tenga medios para pagar sus estudios o la actividad que vaya a desarrollar", detalló.

El otro delito penal destacó, es el tráfico de influencias, y en tal sentido sostuvo que los que se beneficiaron con los estos auxilios económicos, quizás son gente joven que van a estudiar, "pero los papás, los políticos o los tíos que fueron al Ifarhu o llamaron por teléfono pidiendo, necesito que le paguen los estudios de mis hijos", eso dijo, podría configurarse como un delito de tráfico de influencias.

"Todo esto con mi plata, con la plata de ustedes, nosotros le estamos pagando a ellos los estudios en universidades grandes de afuera, doctorados, maestrías de universidades carísimas, con la plata de nosotros, del pueblo, por Dios, esto no puede ser", exclamó.

Sostuvo que presentó esta denuncia a título personal "porque estoy cansado de las porquerías que están pasando en este país". "Lo que estamos viendo no tiene nombre. El Ifarhu fue creado en 1965 con la Ley 1 del 11 de enero para ayudar con recursos económicos y becas a las personas de escasos recursos y pudieran estudiar".

"Qué sinvergüenzura es esta, lo que hemos visto es que los políticos llenos de dinero, potentados económicamente están recibiendo miles de dólares para que sus hijos estudien. Dónde queda la clase media y las clases populares de este país. Ellos (los que se beneficiaron) no tienen que hacer un esfuerzo para pagar; nosotros, ustedes los periodistas hacen su esfuerzo y yo hago mi esfuerzo para pagarle la educación de mis hijos, y les van a regalar el dinero a los millonarios, a estos políticos ladrones, ya está bueno, ya está bueno esta sinvergüenzura", afirmó.

Destacó que aunque ha presentado esta denuncia ante el Ministerio Público, el problema es que el señor procurador, Javier Caraballo está interino.

"Lo tienen agarrado, lo tienen cortito; el gobierno, el presidente lo tiene así, porque donde dé un paso en falso lo botan. Por qué no lo ratifica, para que pueda trabajar, ese es un hombre de trabajo, ese procurador sabe hacer su trabajo, pero siendo interino está amarrado de manos. Ustedes saben lo que va a pasar con esta denuncia y con este escándalo... nada, lo que pasa en este país, lo de siempre", afirmó.

Moncada manifestó además que la figura del director del Ifarhu fue puesta a propósito en ese cargo, "es un muchacho joven, humilde, pero manipulable", dijo.

"El procurador va a tener que investigar para conocer a los responsables de este delito, porque las informaciones que se han dado a través de los medios y redes sociales hay que verificarla. Hay que ser serios en esto, pero yo no he visto que ninguno (de los beneficiados) se haya negado o que haya dicho que no que no le dieron el auxilio económico", concluyó.