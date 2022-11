PH Urbana: 'Tengo miedo de que esto siga explotando'

El Cuerpo de Bomberos de Panamá, durante una supervisión en las afueras del PH Urbana. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

A las 7:45 de la mañana de este martes una explosión irrumpió la tranquilidad de Obarrio, una de las áreas bancarias y comerciales en el corazón de la capital panameña. El ensordecedor estallido del piso 12 del PH Urbana convirtió paredes, ventanales y balcones completos en escombros que cayeron sobre piscinas, calles, autos, y apartamentos aledaños a esta zona.

A su llegada al lugar, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron a los primeros heridos que encontraban en la vía principal, algunos cubiertos de sangre, y casi todos aún en estado de shock. El primer informe daba cuenta de nueve apartamentos afectados, cinco de estos con estructuras comprometidas.

Durante el cumplimiento de la fase crítica de búsqueda y rescate, los bomberos atendieron en total a 20 personas heridas y trasladaron a dos lesionados críticos al hospital Santo Tomás. En los edificios aledaños evacuaron a más de 500 personas. Quienes salieron ilesos, fueron ubicados en las inmediaciones del edificio Plaza Obarrio para mantenerlos a salvo de los escombros, mientras todos se preguntaban solo una cosa: ¿cómo pudo ocurrir algo así?

Los médicos atendieron a personas, sobre todo de la tercera edad. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“¿No sientes el olor a gas? Yo tengo miedo de que esto siga explotando. El olor a gas está por toda la calle. La onda expansiva llegó a cuatro edificios. Dígame cómo es que nadie se dio cuenta de que había una fuga en este edificio”, contó María Teresa Giovanni, una de las residentes del PH Urbana, en medio del horror, en las inmediaciones del Plaza Obarrio. Para ella, este suceso fue producto de una fuga de gas porque desde hace un mes el edificio presentó una fuga por una lavadora que requería una revisión. “No tiene que ver con que si fuimos cuidadosos o no, sino los permisos que se dieron, y yo pienso que hay que investigar para ver quién dio el permiso de ocupación”, añadió.

María Teresa, quien se encontraba sola al momento de la explosión, dijo que el PH Urbana es un edificio nuevo y no está alojado en su mayoría, por lo que cree que “hay un permiso mal sacado o una instalación mal hecha”.

La residente hizo un llamado a los bomberos y a las autoridades para que realicen una revisión a todas las personas involucradas en la explosión, porque no se habla de pérdidas materiales, “sino de las vidas que se han comprometido”. Consultado sobre el tema, el mayor Ángel Delgado, director de Calamidades Conexas de los bomberos, informó que hay que esperar las investigaciones para determinar la causa, y recalcó que la fiscalía abrió una investigación de oficio.

Las mascotas también fueron puestas a salvo. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Delgado sí confirmó que el edificio es nuevo y tiene su permiso de ocupación, por lo que “es importante ver si se estaba realizando algún trabajo o se dio alguna situación que no fue anunciada por los vecinos”. No se descarta ninguna hipótesis. Según Delgado, un cilindro de 25 libras de gas debe estar expuesto a altas temperaturas para que cause una explosión, por lo que es poco probable que haya explotado un tanque.

La empresa promotora del PH Urbana, GK Developers, y la constructora, Ingeniería R-M, señalaron en un comunicado que se mantienen en constante colaboración y comunicación con las autoridades que investigan las causas del hecho. Además, indicaron que su personal se ha puesto a disposición de las autoridades para cualquier asunto concerniente con la atención de los afectados.

La promotora detalló que el edificio es una obra entregada y en proceso de ocupación desde mayo de 2022, cuando recibió las certificaciones necesarias de ocupación y de seguridad por las autoridades competentes. Entre ellas, los sistemas de prevención de incendios que incluyen las pruebas de hermeticidad requeridas por la ley.

Los bomberos de Panamá, en el lugar de la explosión. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Según el portal Compre o Alquile, un apartamento del PH Urbana, que tiene una estructura de 33 pisos, tiene un precio de mercado que ronda los $306.175.

Para la atención de esta explosión, se desplazaron más de 15 ambulancias, 80 paramédicos y 65 agentes de rescate entre Sinaproc y bomberos.

Las autoridades internas, como la Gobernación de Panamá y la Junta Comunal de Bella Vista, realizan los primeros censos para medir la cantidad de personas que necesitarán el traslado a hoteles temporales. El Ministerio de Salud, por su parte, ofrecerá atención psicológica.

Vista de uno de los edificios afectados Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La via Samuel Lewis se mantendrá cerrada desde la calle 51 hasta la 56, en los próximos días, pero la calle 50 y la vía España estarán abiertas.