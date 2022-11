Crispiano Adames buscará ser electo por cuarta vez como diputado

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames informó que no buscará reelegirse como presidente del Órgano Legislativo para el último y quinto periodo legislativo 2023-2024.

Adames por ley, no podrá optar por una segunda reelección como presidente del Legislativo.

Adames sí confirmó que aspira a postularse nuevamente para el cargo de diputado para las elecciones generales del año 2024, en lo que sería, de ser electo, su cuarto periodo como diputado principal.

De hecho, el Reglamento Interno de la Asamblea prohibe a los dignatarios del Legislativo una segunda reelección por periodo constitucional.

El artículo 15 de esta norma establece que: “El Presidente o Presidenta y los Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, durarán en sus cargos un año. Al terminar cada legislatura, continuarán en sus funciones durante el periodo de receso. Estos dignatarios o dignatarias podrán ser reelectos por una sola vez, durante el periodo constitucional para el cual han sido electos”.

Solo un ajuste de última hora al Reglamento Interno, podría permitirle a Adames optar por una segunda reelección como presidente de la Asamblea.

Al ser consultado si buscaría la reelección como presidente del Legislativo, Adames repondió que "por supuesto que no". "Yo pienso que tiene que venir un compañero o una compañera que adquiera ese principio, ya nosotros por prerrogativa de ellos mismos hemos estado dos años, me parece interesante haberlos trabajado en conjunto y equipo con todo el PRD y todas las bancadas, ya le corresponderá el último año del periodo a quien nosotros responsablemente decidamos como bancada PRD y los compañeros de la alianza Molirena y en todas las demás bancadas que se anexen a este proceso”, precisó.

No obstante, Adames sí confirmó sus aspiraciones de reelegirse como diputado en el circuito 8-3, que incluye los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, donde se elegirán a cinco diputados en las elecciones generales de 2024.

"La aspiración siempre es llevar de la mano con firmeza a la genta humilde de este país, a los desposeídos, a los descamisados de muchísimos tiempos, a los que ya el pueblo exige que rebasen las líneas de autoridad tradicional y que se presenten, en el caso mío particular, como diputado en el circuito 8-3 y lo que el pueblo y Dios disponga en un momento determinado", dijo.

Continuó diciendo que por supuesto que aspiraría en un circuito en el cual asegura ha mantenido una presencia, con diferencias, con virtudes y defectos de la mano de gente que no se esconde, que no esquiva y que da la cara. "Aquí en este circuito hay que dar la cara, no venir de última hora con maletines", exclamó Adames.

Las declaraciones del presidente del Órgano Legislativo se dieron durante el desfile que se realizó por el aniversario número 51 del corregimiento de Curundú, cuyo representante es Senen Mosquera.