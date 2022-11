Bernal: 'La justicia no persigue determinados delitos, menos si son perpetrados por bancos'

Miguel Antonio Bernal, constitucionalista Eduardo D.| La Estrella de Panamá

La justicia se encuentra “moribunda” y a veces hay que darle “respiración asistida”, así describió el constitucionalista iguel Antonio Bernal la actual situación del sistema judicial panameño.

“Con mucha franqueza y dolor, hoy por hoy, lo que menos hay en Panamá es justicia (...) hay un divorcio entre lo que aquí se le llama justicia y las aspiraciones del pueblo panameño de que así sea”, señaló este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Explicó que el sistema no ha logrado garantizar seguridad jurídica para la población, como consecuencia de lo que considera una falta de independencia del Órgano Judicial, poca transparencia y ausencia de rendición de cuentas. “Allí donde no hay igualdad ante la ley, no puede haber justicia”, puntualizó.

Un ejemplo de esto, según Bernal, se puede ver en el caso Odebrecht, cuyo juicio arranca en 2023. Para este proceso considera que “se ha hecho todo para que no fuese investigado”. Indicó que a la fecha no se conoce el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la exprocuradora Kenia Porcell, una pieza clave del proceso; “ella se comprometió a no hacerle nada a los corruptores, pero también nada a los corruptos, nadie conoce el contenido de ese acuerdo”.

También señaló el abordaje “selectivo” de la fiscalía para investigar el caso, al no incluir el gobierno del perredista Martín Torrijos, cuya gestión trajo a Odebrecht. ”Ni están todos los que son ni son todos los que están. Hay gente que por omisión delinquió, lo que pasa es que tienen un peso económico-político específico y allí están involucrados todos los gobiernos”.

Lo mismo aplicaría a los bancos en Panamá que, a pesar de albergar depósitos de dinero ligados al escándalo, estos no han sido incluidos en el proceso. “El sistema no está diseñado para perseguir determinados delitos, menos si son perpetrados por un sistema bancario que fue creado para apadrinar este tipo de acciones. Además, un sistema bancario que cada vez más abusa de su clientela“, dijo.

“Ha habido mucha incapacidad en las investigaciones. Las teorías más modernas del derecho no han sido aplicadas (...) si comparamos como se ha investigado en otros países. En Colombia hay diputados, senadores, exministros presos”, acotó.

Otro ejemplo que destaca el jurista como una falla de la justicia, es la “inacción” de la Corte Suprema de Justicia frente a Minera Panamá, que se encuentra operando en el país a pesar de que esta misma organización judicial declaró inconstitucional el contrato que mantenía con el Estado. “¿Por qué la Corte, que dictó el fallo, y que de acuerdo con la Constitución vigente dice que tiene la guarda de la integridad de la Constitución, no han dicho: oiga aquí hay desacato? (...) es no es un problema jurídico, es un problema económico-político y de intereses creados”, subrayó.