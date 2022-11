PP optaría por candidato presidencial propio para el 2024

Daniel Brea Clavel (c), presidente del Partido Popular. Cedida

El presidente del Partido Popular (PP), Daniel Brea Clavel, afirmó que esta agrupación política no descarta ir con candidato presidencial propio para las próximas elecciones generales de 2024.

Sostuvo que una de las posibilidades es que el partido vaya con un “outsider” o alguna figura hasta ahora desconocida en el mundo político, como su abanderado para la presidencia de la República.

Brea manifestó que el PP no realizará elecciones primarias porque tiene menos de 100 mil adherentes y escogerán a sus candidatos a los diversos puestos de elección popular a través de un congreso en donde los delegados definirán a sus candidatos. Destacó que ya se han acercando al partido figuras con aspiraciones presidenciales y a otros puestos de elección popular para conversar con dirigentes de esta agrupación política.

“Hay personas que quieren llevar nuestro estandarte y otros quieren ir en alianza, pero yo en lo personal pienso que el Partido Popular debe ir a las elecciones con un candidato propio, ya sea alguien de afuera que quiera llevar nuestro estandarte o alguien dentro de las filas del partido que quiera ser candidato presidencial”, precisó.

Brea manifestó que algunas figuras políticas como Rómulo Roux, de Cambio Democrático; el expresidente Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM); el excandidato presidencial Marco Ameglio y el empresario Anel “Bolo” Flores, se han acercado a conversar con miembros de la dirigencia sobre el tema.

“Son personas que nos han dicho que tienen interés, pero eso lo tienen que ver las bases del partido, tiene que ser un candidato acorde con nuestra ideología y características. No nos los han dicho de frente, sino que están viendo el panorama”, aseguró.

El presidente del Partido Popular manifestó que en estos momentos en materia política la mesa no está servida para nadie, ya que ahora mismo ni el Partido Panameñista, ni Cambio Democrático, ni el PRD tienen candidato fijo.

Señaló que los únicos que tienen el control absoluto del partido y que se perfilan como candidatos de sus partidos son el expresidente Martinelli, de Realizando Metas y Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino. Agregó que incluso puede surgir una figura nueva que pueda ser el abanderado presidencial del PP, ya que la gente está colmada de los mismos y van a buscar opciones diferentes.

“La ciudadanía va a buscar gente nueva, gente que no tenga rabo de paja, que no tenga señalamientos, partidos que no han estado en el poder. Nosotros hemos estado en el poder, pero no hemos sido cabezas del poder porque siempre nos han echado a un lado, pero estamos luchando para que llevemos un candidato acorde con lo que el país necesita”, concluyó Brea Clavel.