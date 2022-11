Magistrado del TE, Luis Guerra asegura que renunciaría al cargo si su actuar es negligente

Luego de los cuestionamientos recibidos por diversos sectores políticos y de la sociedad civil tras su nombramiento como magistrado del Tribunal Electoral (TE), debido a su estrecha vinculación con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Luis Alfonso Guerra Morales afirmó que por haber pertenecido a un partido político no tiene porque satanizarse a ninguna persona.

En entrevista dada por Guerra Morales a Telemetro Reporta, tras asumir el rol de magistrado del TE, manifestó que no ve el problema de haber participado en un partido político.

"La independencia a mi no me la va a dar si estuve o no estuve en el PRD. Mi independencia me la va a dar mis conocimientos, mi preparación académica para el puesto en el que me encuentro hoy en día", indicó.

Agregó que la única manera en que la ciudadanía crea o no en su magistratura, será frente a los hechos, por lo que pidió esperar esos hechos y no juzgarlo antes de sus actuaciones.

"Pueden investigar la vida pública de Luis Alfonso Guerra Morales, las veces que ha sido servidor público o en su vida privada si me he prestado para chanchullos o me he prestado para perjudicar a terceras personas", señaló.

Añadió que tiene un bagaje y un recorrido político que le puede dar una garantía a todos los actores políticos, tanto de partidos políticos y pre candidatos independientes.

"Siento y sé lo qué es ser pre candidato y sus problemas; que el acta está mal confeccionada, que el jurado de mesa no llegó o que si llegó, yo sé lo que se siente el estar en esa situación, quién mejor que una persona que ha vivido todo, pueda ser el árbitro en esta contienda", precisó.

Guerra al ser cuestionado sobre algunos señalamientos de que su nombramiento fue un intercambio de figuritas entre el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional, que días después nombró a una nueva magistrada de la Corte, sostuvo que esto no le consta.

"Créanme que si eso hubiese sido así o yo tenga conocimiento de que eso haya sido así, les digo que si aquí hubo un intercambio de figurita de fulano o fulana por Luis Guerra Morales, yo presento mi renuncia al Tribunal Electoral, porque yo no fui para intercambiar figuritas, yo fui a un concurso, a una entrevista como fueron 54 prestigiosos colegas de este país. Es hasta una falta de respeto señalar que una persona llega a un lugar por cambio de figuritas o por componendas entre órganos del Estado", exclamó.

Recordó que la magistrada presidenta de la Corte le hizo una pregunta en la entrevista sobre si sus acciones son cuestionadas por la sociedad qué haría.

"Si yo soy el que las provoco, entonces se presenta la renuncia, si los hechos son producto de negligencia mía en mi actuar como magistrado entonces Dios juzgará y la sociedad también", destacó.

Guerra Morales también se refirió al nombramiento como asesor de su despacho del abogado Edgar Sacrison, quien hasta hace poco era miembro del PRD y muy cercano colaborador del presidente de esta agrupación política, el diputado Benicio Robinson.

Defendió su nombramento tras señalar que este tiene el manejo electoral que muy pocos ciudadanos tienen en este país.

"Hablé con él por la amistad que tengo con él, le pedí que fuera a mi despacho porque lo considero un apoyo fundamental en todo lo que tienen que ver en materia electoral", concluyó Guerra.