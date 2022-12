La Estrella de Panamá gana premio Unicef de ‘Fotografía Periodística’

Erick Marciscano ganó este martes 29 de noviembre la categoría “Fotografía Periodística” del Premio de Periodismo sobre niñez y adolescencia de Unicef y Celap 2022 con su imagen “Cuando ir a la escuela es caminar horas bajo la lluvia, por río y lodo”. La misma fue publicada en La Estrella de Panamá para una nota por la periodista Keila Rojas bajo el mismo título.

La fotografía muestra la manera en la que los niños de la escuela Quebrada Hacha de la comarca Ngäbe Buglé, cargados con sus mochilas y útiles escolares, deben cruzar un río pedregoso para poder llegar al centro educativo.

“Tuvimos que caminar una hora para poder llegar a la escuela” comentó Marciscano al diario. “Es un lugar que cuenta con las condiciones mínimas para una buena educación pero los niños caminan por horas todos los días para poder estudiar. Tomé la foto cuando los niños salían de la escuela y cruzaban el río para poder llegar a sus hogares”.

El fotógrafo detalló que el plantel no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, posee pocos salones hechos de madera y zinc, y no manejan recursos para brindarles una buena educación a los estudiantes. “Tienen una maestra de informática pero no cuentan con computadoras” dijo.

“Cuando ir a la escuela es caminar horas bajo la lluvia, por río y lodo”. Erick Marciscano

Explicó que esta no es solo la situación que viven los estudiantes sino también los educadores quienes viajan desde Chiriquí y Bocas del Toro en autobús para ser dejados al final de una carretera. De ahí, su recorrido a pie empieza en la comunidad de Gato donde caminan por 45 minutos para poder dictar sus clases todos los días.

“Con esta fotografía y el reportaje que se hizo, me gustaría que las personas conozcan la realidad que viven aquellos que no son tan afortunados de contar con bienes básicos como agua, luz y más, que todos necesitamos para vivir” comunicó Marciscano.

“Quisiera que las personas vean esta imagen y comprendan la dicha que tienen al contar con una buena educación y facilidad para moverse de un lugar a otro. Hay personas que se quejan a pesar de tenerlo todo sin darse cuenta que en otros lugares como lo es en la comunidad de Quebrada Hacha, las personas atraviesan dificultades a diario para poder estudiar y aun así, asisten todos los días con la mejor actitud”.

Este año, los ganadores del premio Unicef recibieron un monto de 1,000 dólares y una fotografía enmarcada como reconocimiento de la organización.