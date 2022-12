Zulay Rodríguez y su reto por llegar a la presidencia

Rodríguez ha manifestado en reiteradas ocasiones que tuvo que buscar llegar a la silla presidencial por la libre postulación, porque no hay posibilidades dentro del PRD

La diputada perredista Zulay Rodríguez, logró conseguir el 20% de los votos frente al actual presidente, Laurentino Cortizo en las pasadas primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2018 y ahora lidera ampliamente la carrera de recolección de firmas a la presidencia de la República por la libre postulación, con un total de 54,745 firmas aceptadas por el Tribunal Electoral.

Rodríguez ha manifestado en reiteradas ocasiones que tuvo que optar por llegar a la silla presidencial a través de la libre postulación, toda vez que no hay posibilidades dentro de su colectivo político, “el PRD está secuestrado por el diputado Benicio Robinson, [uno] de los peces gordos de este Gobierno del que yo no he sido parte ni de la cúpula del presidente Laurentino Cortizo”, afirmó.

Según Rodríguez, el PRD ya tiene a su posible candidato para las elecciones de mayo de 2024, “José Gabriel Carrizo posiblemente sea el candidato del PRD, porque él ya tiene todo alineado y [cuenta con] toda la estructura de este colectivo político”.

Además, dijo que es objeto de persecución a lo interno del PRD, “del propio gobierno, porque les he votado en contra de muchos proyectos de Ley”.

Aunque es evidente que ninguno de los precandidatos presidenciales por la libre postulación llegará al Palacio de Las Garzas de manera individual, Zulay Rodríguez ha expresado públicamente ser simpatizante del expresidente Ricardo Martinelli, quien lidera las encuestas en esta carrera.

Sin embargo, dijo que por el momento nadie le ha pedido hacer alianza y que tampoco lo ha contemplado si no hay una clasificación primero, “después de la clasificación y que logre ser una de las candidatas presidenciales por la libre postulación, podría hablar al respecto”, mencionó la diputada Zulay.

Aunque muchos aseguran que la precandidatura por la libre postulación de Rodríguez es una estrategia o trabajo para otra figura política, en este caso el ex mandatario Martinelli y quien busca nuevamente ser presidente, Rodríguez aclaró que “son especulaciones”.

Si bien e l panorama político del expresidente de la República Ricardo Martinelli no está definido tras sus procesos judiciales y de salud, podría ser opción de Rodríguez llegar a la vicepresidencia como su compañera de fórmula, esto sin tomar en cuenta una posible alianza de Martinelli con el partido Cambio Democrático de llegar a ser liderado por la diputada Yanibel Ábrego.

Cualquier precandidato por la libre postulación que logre una candidatura presidencial a través de las firmas, sabe que tiene una carta de negociación política valiosa, sobre todo si es una figura con trayectoria destacada, opinó Julio Villalobos, consultor de campañas políticas.

Para Villalobos, debido a la pobre oferta electoral de candidaturas por la libre postulación, no sería de extrañar que alguno, o incluso ninguno de los tres precandidatos que resulten electos como candidatos, terminen apareciendo en la papeleta, ya sea porque se bajan a otras posiciones en una alianza o porque declinen en favor de un candidato de partido político. Lo cierto es que el partido gobernante (PRD) no tomará en cuenta la figura de Zulay Rodríguez para una candidatura presidencial. De eso está absolutamente seguro el politólogo José Stoute, “porque si así fuera ella estaría esperando las primarias para ser una candidata del PRD, pero si ella se fue por la libre postulación es porque reconoce que dentro de su colectivo político no tiene ninguna posibilidad”.

Una vez culmine el proceso de recolección de firmas de respaldo de los precandidatos por la libre postulación, el 30 de julio de 2023, y de llegar Zulay Rodríguez a conseguir una candidatura presidencial, deberá buscar opciones, ya sea a través de una alianza con otro precandidato independiente o con alguna figura de partido político, para lograr llegar a la presidencia de la República.