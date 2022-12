Javier Carrizo Esquivel: 'Llega el momento de las vacas flacas'

Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional, acumula más de cuatro décadas de experiencia en el sector. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Javier Carrizo Esquivel acumula un poco más de cuatro décadas de su vida entregado al sector bancario panameño. Ha llegado a ocupar importantes cargos en organizaciones asociadas a la banca. Pero ninguno lo llenó más de orgullo y satisfacción que dirigir el Banco Nacional de Panamá, en medio de la pandemia, y llevarlo a los mercados internacionales con excelentes resultados. Lo dice la sonrisa que muestra mientras lo cuenta.

Carrizo recibió a “Jueves de Entrevista”, de La Estrella de Panamá, en su despacho. Es una amplia oficina, cargada de fotos familiares, que muestran otra cara del banquero, la del hijo que recuerda a su madre, inmortalizada en una foto, la del amante del jazz y de la música de Danilo Pérez.

En tono pausado, pero seguro, el sexagenario banquero no solo se limitó a conversar sobre los resultados alcanzados por el banco durante su administración y el efecto del aumento de las tasas de interés. "Parece que llega el momento de las vacas flacas. porque los préstamos van a costar más", dijo sobre el tema.

Sin ningún tipo de tapujos, mostró su indignación por las listas discriminatorias que atentan contra la economía y la reputación de un país.

Ni hablar de su experiencia con un funcionario del tesoro estadounidense que le advirtió que el país debía salir de estas listas. Pero que se molestó cuando él le recordó que gran parte de las sociedades de las firmas de abogados eran de Delaware y Wyoming (Estados Unidos).

Aún le causa resquemor escuchar el nombre de su país en una investigación periodística. “Lástima que hubo periodistas panameños que se prestaron para que se dejara bautizar esa investigación como 'Panamá Pappers'

Tras la pandemia, ¿cómo se ha recuperado la cartera morosa del Banco Nacional?

La cartera de consumo del banco, especialmente los préstamos personales, en su gran mayoría era de funcionarios que se mantuvieron pagando sus préstamos. Ellos no perdieron sus trabajos. El nivel de morosidad del banco fue quizás el más bajo del sistema. En estos momentos está prácticamente en niveles prepandemia.

¿Cómo el banco mantuvo vivas las carteras de crédito en la pandemia?

Estaban cerrando las empresas, estaban despidiendo al personal. Eso significaba menos tributos y menos cuota obrero patronal, que son los grandes depositantes del Banco Nacional. Nos preguntamos de dónde iban a salir los fondos para mantener las carteras vivas y seguir prestando. Eso nos llevó a pedir unas proyecciones a la Caja de Seguro Social (CSS), que fueron muy pesimistas.

Y, ¿entonces?

Eso nos motivó a salir a los mercados internacionales por primera vez en 115 años de existencia. A no esperar que los fondos nos llegaran del Estado, sino usar el músculo propio del banco: su buena capitalización, su buena trayectoria, su buena morosidad para presentarnos en los mercados internacionales de bonos y levantar $1,000 millones. Fue el 4 de agosto de 2020. Cerramos el bono a 2,50 de interés a 10 años. Después nos comentaron algunos banqueros que no había precedente de un banco latino que emitiera a tan bajo precio, a tan largo plazo.

¿Cómo ocurrió?

El Banco Nacional es una institución de 115 años que nunca había ido al mercado. Llamó la atención de los bancos de inversión.

¿Cómo se han usado esos fondos?

Forman parte de la tesorería del banco.

¿Cómo están las utilidades del banco?

Hasta octubre estaban en $155 millones. Esto quiere decir, $47 millones más que el año pasado. También es importante el manejo de la tesorería del banco. Nuevamente te digo que tenemos $1,000 millones a una tasa de 2,50 que podemos colocar al 5% y 6%.

¿Qué desafíos prevé para 2023?

Se vienen muchos retos. Mientras no se controle la inflación, a nivel mundial, los mercados se van a ver afectados. La inflación no es buena para nadie.

¿En cuánto proyecta la inflación para el próximo año?

Hay que preguntarle al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). No necesariamente basamos nuestras tasas de interés en torno a la inflación. A mí me preocupa, la vivienda de interés preferencial.

¿Por qué?

Me preocupa que las alzas de tasas de interés desincentiven a otros bancos privados a servir a ese sector. Este es un sector muy delicado, con tasas prácticamente rígidas.

¿En qué sentido?

Si bien es cierto el contrato con los bancos establece que la tasa es variable, que a los 10 años vence el subsidio (tasa de interés preferencial), tienes que tener una tasa de mercado. Es muy sensitivo una alza de tasas en ese sector. Medio punto que suba una hipoteca, descuadra el presupuesto familiar.

¿Que impacto tendrá el alza de las tasas de interés en Estados Unidos?

Porque tienes que pagar más a los depósitos de los clientes. Si no pagas una buena tasa de interés, los grandes depositantes se van a otros mercados, se van a Estados Unidos...

¿Eso qué significa?

Significa que el banco tiene que generar más de sus activos, de los préstamos, para responder a los depositantes. Por eso se da el alza en las tasas de interés de los préstamos.

¿Cómo ve la banca panameña para el próximo año?

Con grandes retos. ¿Cómo mantener tu cartera vigente ante una alza de costos? El aumento de tasas disminuye la demanda de créditos. Si te sale muy caro un préstamo, las empresas prefieren aguantar las inversiones porque los números no dan. Vivimos una época de felicidad, con tasas bajas, en los últimos diez años. Pareciera que llega el momento de vacas flacas, en el sentido de que los préstamos te van a costar más porque vas tener que pagarle más a los depositantes.

¿Cómo se prepara la banca para enfrentar un aumento de las tasas de interés?

Cada banco tiene su propia estrategia, su propia realidad y sus propios costos de fondos. Quizá verás a más bancos accediendo a los mercados internacionales en la medida de lo posible, en la medida que nos saquen de las listas.

¿Listas grises, amenazan la banca?

No es una amenaza, pero limita el radio de acción. Por ejemplo, las transferencias a Europa. Algunos bancos europeos rechazan las transferencias de Panamá porque estamos incluidos en la bendita lista, que en mi opinión es totalmente injusto.

Sí, Panamá demoró mucho en hacer los cambios. En eso tenemos un grado de culpa. Pero eso pasó hace muchos años. Y el tema de la percepción pesa más que la realidad.

¿Sigue pesando el efecto Panamá Papers?

Los Panamá Papers están en la cabeza de mucha gente, especialmente de los europeos.

Los Panamá Papers nos hicieron tanto daño. Lástima que hubo periodistas panameños que se prestaron para que se dejara bautizar esa investigación como Panamá Papers, ¡que lástima! Todavía nos pesa.

Yo sé lo he dicho a muchas instituciones financieras. Muchos entienden que la banca panameña no tuvo nada que ver. En este país no había un solo banco que tuviera un departamento, un producto de venta de sociedades anónimas. Todos los bancos europeos, en su gran mayoría, tenían un producto que era la venta de sociedades anónimas. Así como ofrecen una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, le ofrecían una sociedad anónima al cliente para que abriera su cuenta. Había un menú de cosas.

Los Panamá Papers hacían referencia a una firma de abogados que vendía sociedades de todas las legislaciones. Creo que las de Panamá eran el 30%. Los grandes fondos de los políticos que reveló la investigación no estaban en Panamá.

¿Donde estaban?

En Europa.

En Europa hay escándalos de lavado de dinero en la banca, y no los inscriben en listas discriminatorias...

A mí me indigna el caso del Danske Bank Dinamarca, el banco danés, que lavó arriba de $240 mil millones. No pasó nada, no lo colocaron en ninguna lista. Eran de fondos rusos.

Todos los activos del Centro Bancario de Panamá no llegan a $140 mil millones. Estos tipos lavaron el doble de los activos del Centro Bancario de Panamá y no pasó nada. Así hay decenas de ejemplos. En Inglaterra, un centro de lavado en bienes raíces que fue denunciado por ellos mismos. Y, nos dejan a nosotros en una lista.

Ha mencionado sociedades de todas las legislaciones, incluyendo Estados Unidos.

Nosotros tuvimos una reunión con un funcionario del tesoro de Estados Unidos, al día siguiente de la toma de posesión, que nos vino a advertir de que teníamos que salir de las listas.

Cuando empezó a hablar de las sociedades le dije: señor, gran parte de las sociedades que venden las firmas de abogados son de Delaware, Estados Unidos. Y me respondió: no hagan lo que nosotros hacemos. Sabemos que tenemos un problema, pero eso lo resolvemos nosotros acá. Hagan lo que nosotros decimos. Allí se acabó la conversación esa noche.

¿Qué efecto podría tener el fallo de un tribunal de la UE a favor de la protección de datos?

Creo que tendremos que ver cómo reaccionan los otros países. porque a nosotros son los primeros en darnos... Yo creo que falta mucho para ver cómo se desarrolla. Mi percepción es que va a tener que aflojar un poco el tema de la privacidad o de la falta de privacidad, que se ha ido a un extremo. También es un tema de seguridad en nuestros países. Un tema de seguridad física y personal. La gente se va al paraíso fiscal más grande del mundo que es Estados Unidos.