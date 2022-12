Procurador encargado Javier Caraballo nombra a su propia procuradora general encargada

El procurador general encargado Javier Caraballo, nombró a su propia procuradora general encargada, para que lo supliera su ausencia, tras una visita que realizó a Washignton, Estados Unidos.

Caraballo fue autorizado para participar en la Conferencia Internacional de Anticorrupción, que se celebra en Washington, del 6 al 10 de diciembre de 2022, especialmente formando parte del Segmento de Alto Nivel a realizarse el día 6 de diciembre de 2022.

Caraballo tomó posesión como Procurador General de la Nación encargado, el 1 de marzo de 2021. Cedida

En tal sentido, Caraballo, quien desde el 1 de marzo de 2021 está ocupando de manera interina la jefatura del Ministerio Público, luego de la renuncia del entonces procurador Eduardo Ulloa, nombró como Procuradora General de la Nación Encargada, de manera ad-honorem, a la licenciada Marta Barrios, para que asumiera el cargo mientras él participaba de este evento internacional.

La designación de Barrios, según el decreto de nombramiento, publicado en Gaceta Oficial, estuvo vigente desde el 5 de diciembre hasta este 7 de diciembre de 2022.

Aunque la designación hecha por el procurador Caraballo es legal, según lo establece la ley y el artículo 224 de la Constitución, diversos juristas han insistido en la necesidad de que el Órgano Ejecutivo finalmente le dé la titularidad a Caraballo y designe a un nuevo procurador suplente.

No obstante, otros, como el abogado Roberto Ruiz Díaz consideran que para el tiempo que falta para cubrir el periodo que dejó el ex procurador Ulloa, no es necesaria la ratificación de Caraballo como procurador titular.

"Ya eso se debe mantener así, y una vez vencido el término, él regresará a su posición de fiscal superior. Para mí concepto, ya a estas alturas no es necesario una ratificación. Esto sería someter al Ejecutivo a un pulseo con el Legislativo para una ratificación, en donde para los efectos, ratificado o no, él va a seguir haciendo el mismo trabajo que ha hecho hasta ahora", sostuvo Ruiz Díaz.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha insistido en que no tiene apuro para designar a un nuevo jefe en el Ministerio Público.

“El procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo”, precisó en su momento el mandatario.