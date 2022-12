Denuncian al alcalde Fábrega por supuesto sobrecosto en el alumbrado navideño

El denunciante señaló que no se cuestiona que se haya realizado el alumbrado ni el desfile de Navidad, sino la forma irregular en que se hizo la contratación de la empresa que se encargó del alumbrado y del desfile navideño y su millonario costo de $5.7 millones

Heraclio Bustamante y su representante legal, José Antonio Monacada. xxxxx xxxx Cedida FotógrafoLa Estrella de Panamá

El señor Heraclio Bustamante, a través de su representante legal, José Antonio Monacada, presentó una denuncia este martes de 13 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP), contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega por el delito de peculado con el alumbrado navideño en la ciudad.

Bustamante, el denunciante, señaló que no se cuestiona que se haya realizado el alumbrado ni el desfile de Navidad, sino la forma irregular en que se hizo la contratación de la empresa que se encargó del alumbrado y del desfile navideño y su millonario costo de $5.7 millones.

“Ha habido una ola de acciones irregulares en el manejo de los fondos públicos en el Alcaldía de Panamá, pero de manera notoria en el caso del alumbrado de Navidad, en donde pareciera que el pueblo panameño fue estafado por millones de dólares y por eso hemos tomado la decisión de interponer la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue y condene a quien se tenga que condenar”, sostuvo Bustamente.

Aunque la contratación directa de la empresa que se encargó del alumbrado navideño en más de 26 puntos del distrito de Panamá, fue avalada por la mayoría de los representantes que integran el Consejo Municipal, el abogado José Antonio Monacada dijo que a la Contraloría de la República le corresponde explicar por qué permitió que fuera de esa forma.

Esta denuncia se suma a la solicitud que realizó la semana pasada el representante del corregimiento de Don Bosco, Guillermo “Willi” Bermúdez y el representante del corregimiento de Bella Vista, Ricky Domínguez, a la Contraloría General de la República para que audite este contrato.

Ambos ediles coincidieron en que la decoración decembrina representa un peligro para los transeúntes, ya que han denunciado que hay conexiones de alumbrado, por ejemplo en la Vía Argentina en que la mitad está apagado y esto puede representar una mala conexión que puede afectar a los visitantes, según asegura Domínguez.

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, salió en defensa del desfile de Navidad que se realizó el pasado domingo 11 de diciembre, ante los cuestionamientos sobre su costo real y la calidad del mismo.

Uno de los ciudadanos que han cuestionado tanto el desfile de Navidad como el alumbrado capitalino, fue el ex alcalde, José Isabel Blandón, por lo que Fábrega le pidió a Blandón o a cualquier otro ciudadano que esté seguros que ha habido sobreprecios, que pongan la denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción. “Si no las pone, quiere decir, que no tiene pruebas”.