A la medianoche de ayer venció el plazo para que el Gobierno panameño y Minera Panamá llegaran a un acuerdo.

No hubo acuerdo, pese a que Minera Panamá, en día pasados, aceptaba la propuesta del Gobierno.

"Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el Gobierno Nacional de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá", anotó Minera Panamá en un comunicado divulgado el 17 de enero, 2022.

La nota agrega: "En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto".

El Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 a.m. de hoy. "Minera Panamá no aceptó el acuerdo y no fue hasta las 6:16 a.m. que la empresa envió una nueva propuesta. En esta cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado", informó el Gobierno Nacional a través de nota de prensa del Ministerio de Comercio e Industria.

El Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, informará al pueblo panameño hoy, jueves 15 de diciembre, acerca de los esfuerzos del Gobierno para firmar el contrato con Minera Panamá sobre la operación de la Mina de Cobre Panamá.

La fecha límite para fijar un nuevo acuerdo era hasta el 14 de diciembre de 2022 para que Minera Panamá concretara la firma de dicho contrato, sobre la base del acuerdo alcanzado entre las partes en enero del presente año.

De acuerdo con el Gobierno, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de $375 millones anuales, además de mejorar las condiciones de trabajo, proveería protecciones más sólidas para nuestro ambiente, y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

Según la Constitución, "las concesiones para explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público". En este sentido, el Presidente ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la cual se acordarán las medidas pertinentes.La nota apunta que el Presidente ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la cual se acordarán las medidas pertinentes que asegure la mina de cobre