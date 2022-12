Diputados del PRD que podrían ocupar la presidencia de la Asamblea

Pleno de la Asamblea Nacional. Redes Sociales

Con el anuncio del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, de no reelegirse como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), en este quinto y último periodo legislativo, comienzan a sonar algunos nombres de diputados de la bancada perredista, para ocupar este cargo.

El 1 de julio de 2023, será electa la nueva Junta Directiva del Órgano Legislativo para el quinto y último periodo de sesiones ordinarias, tras dos presididos liderados por el diputado perredista Marcos Castillero (2019-2020), (2020-2021) y Adames el tercer y cuarto periodo (2021-2022), (2022-2023).

Por un lado, el diputado del PRD, Ricardo Torres, quien ha presidido comisiones que conforman la Asamblea Nacional, como la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, al preguntarle si aspira a presidir el Órgano Legislativo, esto fue lo que respondió: “sí aspiramos a la presidencia de la Asamblea”.

Torres señaló que “es un honor y un grado de responsabilidad” que tienen los que aspiran a presidir la Junta Directiva del Legisltivo. Dijo que: “ tiene el deseo de hacer bien las cosas y sobretodo en este último periodo y qué mejor que dirigiendo el primero Órgano del Estado, pero en consenso con los 71 diputados”.

Aseguró que trabajará para que las leyes que hacen falta por discutir en bienestar del país, sean realidad y además buscará lograr que sean sancionadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Otros de las figuras que podría aspirar a ser el último presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, es el diputado Daniel Ramos, quien actualmente preside la Comisión de Trabajo y Salud.

Al hacerle la pregunta de rigor: ¿Aspira usted a presidir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional?”, esta fue su respuesta: “hasta este momento no tengo en mente y no he hecho ningún movimiento con respecto a esto, lo que sí puedo asegurar es que estamos en disposición siempre de cualquier misión que nos corresponda”.

Fuentes a lo interno de la Asamblea aseguran que la diputada Kayra Harding, vicepresidenta de la Asamblea Nacional en estos últimos dos periodos, también podría ser otro de los aspirantes a la presidencia. Así como la diputada Cenobia Vargas, actual vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Su candidatura podría ser impulsada por el diputado y presidente de esta misma comisión, Benicio Robinson.

El pasado 13 de noviembre el diputado Crispiano Adames confirmó que no se volverá a reelegir como presidente del Órgano Legislativo. El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, tampoco lo permite, ya que establece “que el presidente y vicepresidente podría ser elegido por una sola vez, durante el periodo constitucional por el cual fueron electos”.

Los diputados que conforman la bancada mayoritaria (PRD), deberán decidir, junto con los diputados de la alianza Molirena, quien será el candidato para presidir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.