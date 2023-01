El 43% de las firmas anulables es presidencial

Los magistrados del Tribunal Electoral rinden informe de auditoría a firmas de respaldo, a los precandidatos independientes. Tribunal Electoral

En el avance de las auditorías de las firmas de respaldo a precandidatos a cargos de elección por la libre postulación, el magistrado del Tribunal Electoral (TE) y director del Plan General de Elecciones (Plagel), Eduardo Valdés Escoffery, reveló que 281 precandidatos están siendo investigados por posibles firmas anulables, y de estos el 43,24% es presidencial.

Tras el inicio de estas auditorías, realizadas por el mal uso de la app, Valdés detalló que al verificar 286.644 firmas recolectadas del 15 de agosto al 4 de octubre de 2022 (datos, fotos y videos) que corresponden al 100% de las firmas aceptadas, se determinó que para el cargo de diputado el 28.34% podría ser anulable; para el cargo de alcalde un 14.73%, y para representante el 13,69% de las firmas posiblemente podría ser anulable por la Dirección de Auditoria Interna.

Firmas anuladas y apeladas

Para el cargo de presidente se revisaron 21.056 videos y de estos se validaron 1.616 firmas; se anularon 10.672 y fueron apeladas 8.768 firmas.

Para el cargo de diputado, la Dirección Nacional de Organización Electoral auditó 13.618 videos, de estos se validaron 1.357 firmas, se anularon 7.014 y fueron apeladas 5.248 rúbricas. Para alcalde fueron revisados 6.945 videos, se validaron 894 firmas, se anularon 5.360 y fueron apeladas 691. Para el cargo de representante se verificaron 6.498 videos, se validaron 537 firmas, se anularon 4.358 y se apelaron 1.630 firmas.

Estos precandidatos están siendo investigados luego de que sus activistas violaran el artículo 37 del Decreto 29/22 que estipula que en cada video se debe ver claramente al ciudadano que da el apoyo y este debe identificar al precandidato manifestándole o ratificándole su apoyo.

El director de Organización Electoral, Osman Valdés, señaló que todavía están pendientes por resolver las apelaciones, y una vez concluyan las investigaciones no se puede revelar en firme la cantidad de firmas anuladas presentadas ni el nombre del precandidato, “cuando concluyan, el Tribunal Electoral publicará con los nombres de cada precandidato a cargo de elección, cuántas firmas se les ha anulado a cada uno y mientras ese debido proceso no se cumpla, no podemos revelar los nombres de esos 281 precandidatos investigados, donde fueron los activistas los que realmente les han causado esta situación”.

Un total de 2.037 activistas fueron verificados. De estos, 1.063 –que representan el 52.18%– tenían dos o más firmas anulables, y 974 –que representan el 47.83%– tenían una o cero firmas anulables.

Es importante mencionar que las cifras indicadas en los diferentes motivos de rechazo, pueden variar o cambiar el estado en la base de datos por: defunciones, renuncias y cambio de residencia y las anulaciones que apliquen según el tipo de medio utilizado para obtener las firmas de respaldo.

En cuanto al informe que entregó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se obtuvo un resultado de 97.77% de consistencia con los resultados recabados en la auditoria realizada por la Dirección de Auditoría Interna del TE.

El magistrado Valdés Escoffery dijo que, hasta el momento y durante 21 semanas, desde el 15 de agosto de 2022 hasta el 10 de enero de 2023, se han recolectado 1.009.897 firmas, cifra que sobrepasa a lo alcanzado en el mismo periodo del proceso electoral que comprendía del 22 de noviembre de 2017 al 17 de abril de 2018 con 86.851 firmas.