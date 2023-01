Panameños avalan gestión en diversos programas del Gobierno

Desde que inició su gestión el presidente Cortizo, en su primer Consejo de Gabinete, aprobó normas para impulsar el sector agropecuario, uno de los sectores mejor evaluados en la encuesta.

Un gran porcentaje de panameños aprueba la gestión que ejecutan el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y su Gabinete, en algunas áreas o programas del Gobierno, según la encuesta realizada por la empresa Gismo Services, S.A. para el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE S.A.).

Con los programas orientados a promover el agro, una gran mayoría de panameños -78%- están de acuerdo con la forma de manejarse y una gran mayoría aprueba la gestión llevada a cabo con el programa Panavac-19, donde el 77% respalda su manejo.

Mientras que el accionar en los programas sociales y en manejo del deporte, están dentro de las actividades mejores evaluadas.

En tal sentido, siete de cada diez panameños están de acuerdo con su desarrollo de los programas sociales y un poco más del 60% está de acuerdo con la forma en que se están ejecutando los programas para mejorar el deporte en Panamá.

El manejo de Panavac-19 y de los programas sociales ejecutados por el Gobierno, también fueron bien evaluados.

Con relación al manejo de la seguridad en el país, un 52% de los panameños considera que se está realizando una buena labor y un 41% desaprueba esta gestión.

En cuanto a la generación de empleos, un 48% de los encuestados avala la gestión realizada, mientras que un 44% la desaprueba.

En torno al combate a la corrupción, un 47% respalda la labor en este tema y un 48% la desaprueba.

Con referencia al desarrollo de la infraestructura, sobre todo del programa de viviendas, el 44% está de acuerdo con su administración. Este programa tiene una tendencia positiva a partir de julio del año pasado.

Respecto al manejo de la economía, cuatro de cada diez de los encuestados, aprueban su manejo, un 48% considera que debería hacer algo más para mejorarla.

Sobre el programa de servicios públicos, solo un 42% le dio su aval, un 50% lo desaprobó.

La educación y el turismo fueron los sectores peores evaluados. Sobre la educación un 36% avaló la gestión realizada, un 61% de los entrevistados no la aprobó; mientras que en el turismo un poco más de tres de cada diez panameños están de acuerdo con el manejo de este sector. Un 35% de la población la aprobó y un 59% lo desaprobó.

Situación del país e imagen del presidente

Con relación a la situación actual del país, solo un 31% de los panameños considera que está mejor, un 9% cree que está mucho mejor un 30% cree que está peor, un 22 % igual y un 8% sostiene que está mucho peor.

Es decir, que cerca de cuatro de cada diez panameños consideran que hoy en día la situación económica de Panamá está mejor que hace un año.

Respecto al presidente Laurentino Cortizo, el 50% de los ciudadanos panameños tiene una muy buena y buena imagen del mandatario.

Cuando se les cuestionó a los encuestados sobre el plan del gobierno del presidente Cortizo para mejorar la economía, cuatro de cada diez -40%- se sienten seguros del mismo, un 24% se siente molesto y un 36% se siente alegre.

Con relación al atributo de que será al gobierno del presidente Cortizo a quien le tocará gestionar la etapa final de la pandemia de la covid-19, un 50% de los panameños entrevistados se sienten seguros, un 10% molesto y un 40% alegre.

Cuando fueron consultados sobre la decisión del Gobierno de mantener por un mes más el subsidio al combustible, un 82% dijo estar de acuerdo y un 15% no avala la medida, otro 3% o no sabe o no respondió.

Referente a la extensión hasta febrero del pago del subsidio o vale digital de $120 del plan solidario, el 68% de los panameños dijo estar de acuerdo en que se mantenga y un 25% no estuvo de acuerdo.

Y por último, ante las conversaciones actuales entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá para un eventual entendimiento, la gran mayoría de los encuestados - 72%- considera que no se llegará a un acuerdo.

Características de la encuesta

Este estudio, como todos los que se hagan al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

La encuesta, a manera de entrevista personal domiciliaria, se realizó entre el 17 y el 21 de enero de 2023.

La muestra del mismo fue de 1,800 personas ubicadas en todas las provincias más la comarca Ngäbe Buglé, que totalizan un universo de población de 2.757.823 millones de personas.