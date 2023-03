Apede: tema de la CSS debe ser abordado con prontitud y no dejarlo pasar para el siguiente periodo presidencial

La reactivación del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social sigue a expensas de que la Organización Internacional del Trabajo fije una fecha exacta de su visita a Panamá y así se pueda iniciar las convocatorias de los miembros de cada mesa.

Sin embargo, el tiempo que ha pasado desde la última reunión, a finales de 2021, comienza a preocupar al sector privado empresarial.

Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Temístocles Rosas, “la problemática de la Caja de Seguro Social debe ser abordada con prontitud y no es un mensaje responsable dejarlo para el siguiente periodo presidencial”.

“Aún con las consecuencias políticas debemos reconocer que el problema está ahí y próximo a reflejarse. Se requiere que cuanto antes veamos una propuesta de solución a largo plazo y una garantía de que se sigan pagando las pensiones y jubilaciones de los asegurados”, alertó Rosas, este martes durante la reunión mensual del gremio, que para esta ocasión tenía como tema “CSS en jaque: alternativas hacia una reforma impostergable”.

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), comentó que si no se toman las medidas correspondientes de los problemas de la CSS en este momento, el país tendrá una subida de impuestos para financiar el déficit o deberá contratar nueva deuda que lo único que harpa es “sustraer recursos” al desarrollo, las infraestructuras, la educación y a la salud.

Recalcó que como gremio se ha reunido de manera persistente con distintos sectores con el objetivo de hacer los esfuerzos por llegar acuerdos que consoliden un sistema que sea sostenible en el tiempo, ya que la crisis de las pensiones en la CSS no solos es un tema relacionado al sistema de seguridad social, sino con toda la economía.

“Nosotros nos hemos reunido con los sectores laborales con el objetivo de que haya un debate nacional, pero lamentablemente ese diálogo no ha sido fructífero y no ha sido por culpa del Conep”, sostuvo Castillo.

Jorge Nicolau, socio de Apede, coincidió con el presidente de Conep, y dijo que “por fuerza mayor nos tenemos que poner de acuerdo pronto y no esperar a que estalle un problema mayor”.

En un plano general, Nicolau indicó que la CSS requiere una transformación total en sus problemas financieros, transparencia y rendición de cuenta, talento humano, legal y de gobernanzas, entre muchos más.

Para ello, manifestó, se requiere asistencia de organismos internacionales para planificarla y ejecutarla porque el país no tiene la experiencia para manejar la complejidad que tiene la CSS. “Esta transformación va a costar mucho dinero también, pero es necesaria. Hay que mirarla como una inversión”, resaltó Nicolau, quien también ve urgente que se reemplace al miembro de la junta técnica actuarial que hace falta porque sin su nombramiento no se puede emitir el informe anual de la junta técnica actuarial de la CSS.

Aida Michelle Maduro de la junta directiva de la CSS comentó que gran parte de los problemas que vive la entidad se debe a su estructura administrativa y funcionamiento. Explicó que para poder ofrecer el servicio que la entidad requiere se inicia en la base de que los sistemas realmente sean digitalizados para tener estados financieros a tiempo, conciliaciones bancarias en los tiempo, tener al día las citas que las personas necesitan en línea y contar con un historial médico de los asegurados en línea.

Un ejemplo, según Maduro, es que los problemas informáticos que tienen más de 15 años no llegan a lo que requiere la institución. Defendió que en estos últimos cinco años se aprobaron $58 millones para tener una unificación del sistema y sacar aquellos que eran obsoletos. Sin embargo, no se ha ejecutado porque no fue aprobado por el Ejecutivo, que “tardó tres años” para mencionar que la propuesta no contaba con los requisitos y ahora Autoridad de Innovación Gubernamental da un planteamiento de recomendaciones para la CSS.

Los empresarios aseguraron que para atender y resolver el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de forma inmediata se deben analizar todas las variables que inciden en el problema, entre ellas, la cuotas y edad de jubilación, donde se deje abierto la posibilidad de analizar las medidas paramétricas, para salvar el IVM.