El estudió que elaboró la Universidad Tecnológica de Panamá concluye que la explosión del PH Urbana no se originó en el apartamento C-2 del piso 12 como afirmó los bomberos

El peritaje de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) sobre la explosión del PH Urbana, ocurrida el pasado 1 de noviembre, deja en cenizas la teoría del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que determinó que la fuga de gas de la cocina del apartamento C-2 en el piso 12 fue el origen de la explosión.

Los resultados del informe de la UTP fueron revelados, este martes, por los abogados de las víctimas de la explosión. El documento recoge cinco factores que determinaron la explosión en el piso 12 del edificio, ubicado en Obarrio. La primera está relacionada a que la estufa del apartamento C-2 tenia daños que mostraban que el impacto fue afuera hacia dentro del inmueble.

El peritaje de la UTP también determinó que no había presencia de hollín o material quemado en la zona de la fuga detectada.

A consideraciones de los peritos de la UTP, si el origen de la explosión hubiese sido en la cocina del apartamento C-2 del piso 12 no hubiera quedado rastro de la estufa por la magnitud de la explosión.

Además, los peritos notaron que los testimonios de los residentes del piso 12 del apartamento C-2 confirmaron que la alarma de detección de incendios y gas que se activó provenía de la zona de la lavandería y no de la cocina.

Mientras que las pruebas de hermeticidad realizadas en el piso 12 el pasado 25 de octubre por la UTP no se detectó fuga en el apartamento C-2.

“Por lo tanto, la hipótesis planteada por el Cuerpo de Bomberos de Panamá ha sido descartada por los peritos de la UTP. Lo que refuerza nuestra teoría planteada por nuestros peritos sobre la fuente de fuga detectada en la perforación de la tubería de gas del piso 14, apartamento C-2”, contó la abogada Linda Garrido, que forma parte del equipo legal que representa a un grupo de las víctimas del a explosión de PH Urbana.

Abogados de las víctimas del PH Urban, este martes, en conferencia de prensa, explicando los resultados de los peritajes de la UTP Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Las inspecciones técnicas visuales fueron basadas en pruebas fotográficas, pruebas de campo, revisión de testimonios y definición basada en bibliografía científica referente a explosiones.

Hermeticidad

El peritaje de la UTP determinó que la causa de la fuga de gas se debió a dos perforaciones realizadas en la tubería de gas, ubicada en el piso 14, específicamente, entre los cilindros de gas que unen los apartamento C-1 y C-2.

Esta operación, según los peritajes, ocasionó que el gas utilizará la manga de tubería PVC como conducto hasta lograr descender por el pase de losa de la tubería sanitaria y acumularse en el cielo raso y paredes del piso 12 apartamento C-2 y el piso 11 apartamento C-2. Creando así una nube de vapor de gas confinada, que fue la causa de la explosión.

Vista de las dos perforaciones realizadas en la tubería de gas, ubicada en el piso 14, específicamente, entre los grupos de cilindro de gas que unen los apartamento C-1 y C-2. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Sistema de alarma

Con respecto al peritaje al sistema de alarma, la UTP reveló que del 12 de septiembre al 29 de octubre de 2022 el sistema de detección de alarma de incendio y gas del PH Urbana registró 321 eventos asociados a los detectores de gas en 22 de los 25 pisos. Arrojando la conclusión que las fugas de gas existentes en el edificio tuvieron múltiples puntos de origen.

También determinó que aunque el sistema instalado en el PH Urbana contaba con la capacidad de registrar y detectar fuga de gas, mediante los detectores distribuidos, por los diferentes departamentos del edificio, el sistema fue desconectado manualmente desde el piso 8 al 17, el 28 de octubre de 2022, a las 10:15 de la mañana.

De acuerdo con la UTP, si el sistema de detección de gas a los apartamentos hubiera estado conectado en los pisos antes mencionados, “se hubiese dado una alarma por la fuga de gas que se produjo 1 de noviembre de 2022, día de la explosión, puesto que el sistema de detección de alarma de incendio y gas del PH Urbana funcionó correctamente en la prueba de gas realizada en las pericias judiciales del 14 de diciembre de 2022, en las cuales participaron el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Ministerio Público y el perito de la UTP”.

Vista de los grupos de cilindro de gas que unían a los apartamento C-1 y C-2 del piso 14 Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Observaciones y recomendaciones

La UTP recomendó que la tubería de gas de los apartamentos C-2, desde los pisos 8 hasta el 17, deben ser verificados o certificados con pruebas de hermeticidad porque las tuberías de gas colocadas se instalaron de manera diferente a los planes aprobados, por lo que se tiene una alta probabilidad que las tuberías de otros pisos presenten fuga de gas, debido a las perforaciones que se ejecutan cuando se instalan los marcos de las puertas corredizas del área de la lavandería de estos apartamentos.

El informe de la UTP recomienda que no se permita la ocupación del edificio si no se realizan las certificaciones con las pruebas de hermeticidad. “De no hacerse podría darse otra explosión”, señala el documento.

Antes de ocupar el edificio, la UTP señaló que se debe brindar capacitación al personal de la administración del PH Urbana, en el caso que se presente alarma por la fuga de gas. Igualmente verificar los planos del sistema de gas y comprobarlo con los que se instalaron en los demás pisos, para reducir las probabilidades de otra explosión por perforación de tubería.

Los abogados informaron que el Ministerio Público cuenta con los resultados de los peritajes del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el de la UTP y el privado que solicitaron las víctimas.