Partido Popular, dispuesto a postular a Martín Torrijos

Martín Torrijos fue presidente de la República en el periodo 2004-2009. Archivo | La Estrella de Panamá

El Partido Popular (PP) estaría dispuesto a postular a Martín Torrijos como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales de 2024, pero según el presidente de esta agrupación política, Daniel Brea, todo dependerá de lo que decidan el exmandatario y las bases del colectivo.

Sin especificar la agrupación política que lo postularía para este cargo, Torrijos anunció ayer sus intenciones de ser candidato presidencial, dejando muy claro que su candidatura no será dentro del PRD, del cual forma parte y es hijo del fundador Omar Torrijos.

Al ser consultado sobre el anuncio del exgobernante, el presidente del PP manifestó que su partido está viendo cuáles son las coincidencias que tiene con los planteamientos de Torrijos, para el bienestar del país con miras a conformar una gran coalición.

“Ahora esperamos reafirmar que la política de él y la del Partido Popular coincidan, pero todavía no hay nada escrito en piedra”, indicó Brea.

Recordó que Torrijos es un expresidente y “él ya sabe gobernar”.

Brea reconoció que ha conversado con Torrijos sobre el país, los proyectos que él tiene previsto hacer, las propuestas del PP, como la transparencia y llevar a Panamá a puerto seguro.

“Coincidimos en muchas cosas, pero al final la última palabra la tiene Martín Torrijos por un lado, y las bases del partido en un congreso nacional el 31 de julio próximo, en el que se decidirá cuál será la persona que se elegirá como su abanderado presidencial”, precisó.

Señaló que primero habría que proponerlo en las instancias internas del partido, antes de ir al congreso.

Detalló que el primer paso sería proponerlo en la Comisión Política, luego en el Directorio Nacional que son 71 personas y finalmente en el Congreso Nacional que lo integran 500 personas.

“La postulación de Martín Torrijos dependerá de las bases del partido. Lo que el partido decida, eso se va a ejecutar”, enfatizó Brea.

Anuncio de Torrijos

En su anuncio, en el cual el expresidente Martín Torrijos confirmó sus aspiraciones presidenciales, este manifestó que Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar.

Destacó problemáticas como la pobreza y la delincuencia, que amenazan a las familias panameñas.

“Si no hacemos algo, será más de lo mismo. El PRD también ha sido sometido a las prácticas antidemocráticas. El partido parece tener dueños, hoy en día se ignora a las bases; ese grupo que hoy domina no está a la altura de las circunstancias, ellos no son el PRD de Omar", destacó el exgobernante.