BID se plantea mayores resultados para América Latina y el Caribe

El nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn (c) habla en conferencia de prensa. Carlos Lemos | EFE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) culminó este domingo su reunión anual de gobernadores, que se realizó en la ciudad de Panamá.

Los gobernadores concluyeron en la importancia de que se coloque el impacto del desarrollo de la región como el centro del trabajo. Para ello, recomendaron crear estrategias que fortalezcan ese futuro.

También abordaron temas sobre resultados relacionados con seguridad alimentaria, salud, educación, pobreza, desigualdad social, cambio climático, infraestructura, biodiversidad, entre otros temas. Hicieron hincapié en la importancia de reforzar la integración regional.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, en conferencia de prensa recalcó que ven importante el trabajo conjunto con el sector privado, el sector público y la sociedad civil porque existe una gran demanda en recursos, sobre todo en el cambio climático.

Goldfajn señaló que en esta nueva administración buscarán mantener un enfoque general con miras a fortalecer la buena gobernanza con mayores impactos y proyectos para la región, ya que, como BID, “no les importa la cantidad de préstamos que aprueben, sino tener resultados concretos para la región”.

“Nos importa los empleos, la salida de personas de la pobreza, reducir la desigualdad. Esos son los indicadores que nos importan porque son las efectividades para el buen desarrollo de la región”, recalcó el presidente del BID.

El presidente del BID adelantó que los gobernadores propusieron un modelo de capitalización para BID Invest, que es la encargada de promover y apoyar al desarrollo del sector privado y de los mercados de capital en sus países, para que tenga mayor impacto en la región.

Sobre este tema, el gerente general de BID Invest, James Scriven explicó que durante la asamblea los gobernadores aprobaron iniciar una propuesta de negociación para lograr mayor capitalización. “Por ahora no hay un monto porque se está comenzando en ese proceso”, aclaró Scriven.

Actualmente, el BID Invest maneja $3 millones de capitales y una cartera registrada por alrededor de $18 mil millones.

El presidente del BID señaló que otro de los temas planteados fue la efectividad de los recursos, ya que los gobernadores buscan estar seguros del manejo que se le da a cada inversión.

“Para esto, nosotros vamos a hablar con los países para que sean más efectivos porque no es una responsabilidad única del BID. Hay que hablar sobre cómo medir el planeamiento de los proyectos que se busca ejecutar y que no solo quede como discusiones para el principio o final, sino algo que perdure durante todos los procesos. Si no marchan bien, entonces, ayudaremos para ajustarlo y ponerlos en el camino correcto”, recalcó Goldfajn.

La gerente general del BID Lab, Irene Arias Hofman, por su parte, contó que durante la reunión se aprobó una resolución para que iniciaran las negociaciones para el modelo de financiamiento futuro, por el cual estarán pronto iniciando ese proceso.

Dicha resolución, según Arias, busca aumentar los recursos para todas las actividades y las operaciones que hace BID Lab para que pueda seguir creando impacto en los cincos ejes que trabaja, como salud, educación, empleabilidad, inclusión financiera y servicios básicos.

“La sesión sirvió para negociar esos recursos adicionales para llegar a una decisión”, sostuvo la gerente general del BID Lab.

La reunión anual de gobernadores del BID contó con una participación de más de 2 mil personas, durante los cuatro días de su desarrollo.

En la mañana de este domingo se presentó el último informe macroeconómico del BID en el que se estima que en 2023 la región crecerá solo el 1 % debido a un menor crecimiento mundial, a tasas de interés más altas, a una política monetaria restrictiva a nivel global, a una consolidación fiscal gradual y a los altos niveles de deuda.

El organismo alerta además de la "incertidumbre alta" y dibuja un escenario negativo que podría darse si la guerra de Ucrania se agrava, si surgen nuevos brotes de coronavirus en China o si Estados Unidos registra un crecimiento menor del esperado. En este caso, la economía de la región podría incluso decrecer hasta el 1,5 %.