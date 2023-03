Tribunal Superior ordena que 'Popi' Varela pague $70 mil a Sidney Sittón

José Luis 'Popi' Varela, exdiputado de la República Archivo | La Estrella de Panamá

El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial declaró no probadas las pretensiones de José Luis 'Popi' Varela, quien solicitó en un principio que se condene al abogado Sidney Sittón a pagar un millón de dólares por daños y perjuicios en su contra a raíz de las declaraciones y acusaciones públicas vertidas por el abogado durante su intervención en el programa “Debate Abierto” que se transmitió en mayo de 2015 por RPC Canal 4.

El fallo del Tribunal Superior revocó la sentencia emitida por el juzgado civil que había condenado a Sittón a pagar $50 mil a Varela por haber afectado su honor como persona y mientras fungía como diputado de la nación. En vez, lo condenó a pagar $70 mil a Sittón por los gastos de representación y del proceso en que incurrió el abogado.

Desarrollo de los hechos

Al día siguiente del programa, Sittón acudió a la Corte y presentó una denuncia por supuesto delito contra la administración pública en perjuicio de Varela y el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia, por haber continuado los pagos a la empresa Cobranzas del Istmo, a pesar de la advertencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su interrupción. Esta denuncia después fue rechazada por improcedente.

No obstante, en el asunto de la afectación del honor de cada uno, el Primer Tribunal falló en contra de Sittón por haber perjudicado la imagen del exdiputado. No obstante, el Tribunal Superior revocó la decisión porque consideró inadecuado el manejo de las pruebas que presentó Sittón en su momento. Esto en referencia a un disco compacto donde estaba grabado el programa que desestimó el tribunal de primera instancia por considerarlo incompleto. En este sentido solicitó que se confirmara que la intervención de Sittón no fue editada.

El Tribunal Superior también recordó que la denuncia que presentó contra Varela y De La Guardia no fue de mala fe. En conclusión, no actuó con temeridad y no afectó el honor del entonces diputado, tomando en cuenta que cualquier ciudadano puede ejercer su derecho a cuestionar la gestión de un funcionario.

Asimismo, el Tribunal Superior destaca que el hecho de que un ciudadano haga una denuncia no implica responsabilidad alguna, salvo que alguna autoridad diga que actuó de mala fe o de forma temeraria, situación que aquí no se dio.

En un principio, Varela se sintió ofendido por las acusaciones de Sittón, las cuales calificó de falsas, y lo demandó.

Alegó que sufrió “afectaciones a su tranquilidad emocional y espiritual, así como en su salud física” que lo obligaron a someterse a tratamientos para mitigar las afectaciones.

La defensa de Sittón solicitó a la Corte que negara todas las pretensiones de Varela, ante la demanda que había puesto en su contra. Negó los hechos y la cuantía, el millón de dólares. Entre los argumentos dijo que los políticos están expuestos al escrutinio público y por tanto a exposición mediática.

Varela ganó la demanda en primera instancia. Fue en septiembre de 2020 cuando un juez responsabilizó a Sittón por los daños y perjuicios ocasionados a Varela. El juez determinó que Sittón no presentó la prueba idónea y por eso lo condenó a pagar $50 mil, más $11 mil por los costos de abogados.

En este momento el único recurso del cual puede hacer uso Varela es el de casación civil, con el propósito de que los magistrados confirmen la decisión de cualesquiera de los dos tribunales anteriores. Este medio se comunicó con Varela para saber si anunciará la casación –que debe presentar en no más de dos meses–, pero indicó que aún no ha sido notificado y que lo discutirá con sus abogados una vez analice el fallo.