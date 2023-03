La quinta ronda del Gafi que reafirmaría la salida de Panamá de la lista gris

Panamá se mantiene en la lista del Gafi desde 2019. Roberto BarriosLa Estrella de Panamá

Aunque Panamá confía que este año saldrá de la lista gris, la lucha para no volver se deberá mantener hasta el año 2024, cuando en la quinta ronda de evaluaciones mutuas el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) volverá a revisar la situación panameña.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Vecchio Arófulo, explicó que Panamá primero debe cumplir los 15 compromisos del plan de acción que asumió en junio de 2019, del cual solo le faltan dos puntos, que son la verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes.

Una vez completado ese proceso, según Vecchio, el país pasaría por un proceso de visita in situ por los evaluadores del Gafi, que llegarían a Panamá para verificar que los 15 compromisos se mantienen cumplidos y en aplicación.

El gobierno está a la espera de la fecha para acudir al pleno del Gafi para sustentar el cumplimiento de las exigencias del organismo internacional, así como la visita a Panamá que deberá realizar.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Vecchio Arófulo Cedida

“En ese pleno es donde se autoriza o se le da al país la visita in situ. Tenemos que esperar de pleno en pleno para saber el momento en que los evaluadores van a venir a Panamá”, explicó Vecchio durante el foro “Panamá frente a la lista gris”.

Vecchio hizo hincapié en que la salida de la lista gris tiene mayores posibilidades porque los riesgos y las realidades del país han cambiado desde su evaluación en 2017. “Hemos trabajado mucho en actualizar las evaluaciones de riesgo. Una de esas fue crear una ley que generaba un registro de beneficiarios finales, que nos ha permitido hoy estar muy cerca del cumplimiento de las acciones que nos van a permitir salir de la lista”, resaltó.

Durante su participación en el foro descartó que el Gafi esté planteando nuevas exigencias, ya que solo se encuentran trabajando sobre los compromisos adquiridos en el plan de acción de 2019. Un documento que, según dijo, es complejo porque dentro de cada acción puede haber entre tres a cinco medidas que se deben cumplir.

“No nos están solicitando nada que sea nuevo para el país. Sin embargo, es complejo el cumplimiento de un solo compromiso porque dentro del mismo pueden haber otras responsabilidades, que deben cumplirse paso a paso, y eso también toma tiempo”, contó.

Quinta ronda

Si Panamá completa el plan de acción, inmediatamente deberá trabajar en las estrategias de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas, que empezará el Gafi en marzo de 2024. De acuerdo con los planes del gobierno, a esa quinta ronda se debería llegar estando fuera de la lista gris y durante ese encuentro el organismo internacional ratifica la salida del país.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales puntualizó que todos los países deben tener “mapeado” cómo llegar a esa quinta ronda bajo una efectividad adecuada. “No pueden esperar a que llegue el año o seis meses antes para tener la efectividad, porque muchas veces hay cosas que atender y el tiempo de un año no es necesariamente suficiente”, apuntó.

También adelantó que los temas que se podrían discutir son la prevención del financiamiento del terrorismo y la efectividad de los países.

Julio Aguirre, asesor financiero y especialista en temas del Gafi, agregó que Gafi podría enfocarse en las recomendaciones del beneficiario final y la ley de extinción de dominio.

Aguirre indicó que la recomendación 4 del Gafi tiene un modelo que le da al Estado el poder de quitar los bienes adquiridos de manera ilícita, un aspecto muy relacionado con la ley de extinción de dominio.

“La recomendación 4 exactamente no habla de extinción de dominio, pero sí su contexto. Por lo tanto, creo que Gafi podría presionar para que este tema se pueda materializar”, resaltó.

Vecchio, por su parte, señaló que una ley de extinción de dominio no está dentro de las 15 recomendaciones del plan de acción que tiene Panamá. No obstante, reconoció que una posible inclusión puede ser o no “un plus” para cada país.

Por el momento, Vecchio mencionó que continuarán trabajando con la identificación de los beneficiarios finales, que sigue siendo una ventaja que les permite reforzar el sistema de registro de beneficiarios finales, así como la aplicación de mecanismo a lo interno de supervisión. “Con estos trabajos, las autoridades competentes no solamente tienen acceso a este sistema para obtener la información bajo solicitud cuando así lo requieran, sino que también se está demostrando la capacidad de que dicha información se puede obtener por otros mecanismos, como la supervisión”, manifestó.

Fortalecimiento del sistema

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales indicó que están trabajando para dejar las bases “bien puestas” de las instituciones de todo el sistema de prevención, para evitar que Panamá sea incluida en otras listas. Para Vecchio, la garantía es que el país cumpla, por eso hace referencia de la quinta ronda, porque el Estado tiene la responsabilidad de revisar sus leyes, participar de los diferentes foros internacionales, mantener a la ciudadanía capacitada y preservar la comunicación entre el sector público y el privado.

“Si queremos mantener la competitividad, el país deberá exigirse un alto rendimiento para jugar en grandes ligas, como ya lo están aplicando otros países. Son reglas generales y el Gafi no impone leyes porque cada país las hace de acuerdo con sus requerimientos y a las posibilidades. Se debe tomar en cuenta que las leyes que se busquen realizar, deberán cumplirse”, sostuvo.

“Si queremos mantener la competitividad, el país deberá exigirse un alto rendimiento para jugar en grandes ligas, como ya lo están aplicando otros países. Son reglas generales y el Gafi no impone leyes porque cada país las hace de acuerdo con sus requerimientos y a las posibilidades. Se debe tomar en cuenta que las leyes que se busquen realizar, deberán cumplirse” ISABEL VECCHIO ARÓFULO

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

El asesor financiero comentó que uno de los grandes retos para el país es que no pierda “la memoria histórica” de los puntos acordados, fallas y avances con el Gafi, porque de lo contrario nunca va a salir de la lista gris.