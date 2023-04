Extinción de dominio, se dilata la discusión

Jonathan Riggs; secretario general del Minseg; Leandro Ávila, presidente de la comisión de Gobierno, y Corina Cano, presidenta de la mesa técnica Cedida

La discusión del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, que se realiza en una mesa técnica de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, parece dilatarse y complicarse aún más.

Aunque ayer terminaba el plazo de cinco días para avanzar con la discusión del documento y elaborar otro con nuevas propuestas de modificación, el debate de la iniciativa continuará sin una fecha tope para concluir su análisis.

El secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, entidad que promueve la propuesta, indicó que en estos momentos la mesa técnica debate aspectos procesales que generan dudas a los abogados, que sienten que debe haber mayor claridad, especialmente para quienes ejercerán una defensa legal.

No obstante, Riggs sostuvo que no ve la disposición en la mesa técnica de generar un consenso en torno al proyecto y se quejó de que las propuestas que han sido presentadas “son momentáneas y no aterrizan”.

Abogados litigantes dialogan con la presidenta de la mesa técnica, la diputada Corina Cano. Gustavo A. Aparicio O. | La Estrella de Panamá

“Entonces hay una preocupación de parte de los proponentes de que el tiempo que hemos invertido en la discusión de este proyecto, finalmente quede en nada”, afirmó.

El funcionario solicitó que presenten propuestas y se aterrice realmente en un documento escrito y “no filosofar, que es lo que está dilatando la discusión del proyecto, lamentablemente”.

Detalló que entre los aspectos procesales que han estancado el debate, están: las nulidades en caso de que hayan objeciones por parte de la defensa en torno a como se inicia el proceso de extinción de dominio y las pruebas que deben presentarse por parte del Ministerio Público. Además de los tiempos de investigación y la jurisdicción especial, que si estará en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público.

“La Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de definir si se va a generar una jurisdicción completamente nueva, tipo Tribunal de Cuentas, o determinar si se le va a permitir al Órgano Judicial y al Ministerio Público incorporar en su estructura orgánica la figura del juez de extinción y del fiscal de extinción de dominio”, precisó.

El abogado César Ruiloba, representante del Colegio Nacional de Abogados (CNA) ante la mesa técnica, expresó que como abogados tiene una visión distinta, en el sentido de que se está discutiendo un proyecto conflictivo, que genera discrepancias respecto a la posibilidad de que la llegada de esta norma encuentre asideros constitucionales.

“Eso es un debate profundo, eso no es un debate de aceleración, sino de profundidad y lo que hemos pedido es hacerlo con responsabilidad", señaló.

Lo otro, indicó, es que se han encontrado con que el proyecto tiene muchas inconsistencias metodológicas y lo que se ha pedido a la comisión es que se reestructure metodológicamente; es decir, con los principios, los procedimientos, las etapas y los recursos respectivos.

“Hoy ese proyecto no cuenta con esa lógica metodológica y debe tenerla para discutirlo nuevamente. No se trata de correr y tener un documento el 15 o el 30 de abril, sino de hacerlo bien, porque el país está a la expectativa de qué documento de trabajo va a surgir de este debate".

Por su parte la presidenta de la comisión técnica, la diputada Corina Cano, anunció que no sesionarán hoy jueves porque harán una mesa de trabajo para estructurar nuevamente todo lo que tiene que ver con las diferentes fases del mismo procedimiento de la aplicación de la extinción de dominio.

“Lo que se quiere es tener una metodología propia y adecuada y una estructura adecuada al mismo procedimiento, que se inicia con una fase de investigación, pasa a una fase de juicio y termina con una fase de custodia o mantenimiento del bien”, explicó.

Cano manifestó que este viernes se les entregará a todos los miembros de la mesa técnica la redefinición metodológica del proyecto, y se les dará a los miembros de la misma, la oportunidad de que puedan hacer el estudio correspondiente de la propuesta que se está elaborando.

El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Seguridad ante la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2021, es decir hace dos años, y aún no llega a primer debate de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.