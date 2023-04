Silva: 'No descartamos que Vamos se convierta en un partido político'

Los diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, creadores de la Coalición Vamos. @vamosporpanama

Para el diputado y miembro fundador de la coalición “Vamos”, Gabriel Silva, el futuro de esta agrupación, tras las elecciones de 2024, es incierto. “No hemos pensado cómo va a evolucionar este movimiento a futuro", dijo en entrevista con La Estrella de Panamá.

“Esto puede ser un rotundo éxito, con el que logremos meter una cantidad considerable de buenos diputados en la Asamblea Nacional, las alcaldías y las juntas comunales”, ponderó Silva, quien menciona que el futuro de este colectivo dependerá del apoyo que reciba de la ciudadanía.

Un sentir que es compartido por el diputado Juan Diego Vásquez, quien también lidera esta agrupación. “El único que puede decidir qué pasará con 'Vamos' tras 2024 es el pueblo panameño. Si la ciudadanía nos apoya contundentemente en las urnas, como creemos que va a pasar, nos va a obligar a replantear el futuro del movimiento”, explicó a este medio.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que esta iniciativa se termine consolidando en un partido político a futuro, Silva confiesa que no es una opción que esté descartada, puesto que los partidos políticos reciben más recursos que los candidatos 'independientes'. “A los partidos políticos se les da más de 6 veces la cantidad que tiene un candidato de libre postulación... es desproporcionado”, aunque aclara que también pueden mantenerse como están actualmente.

La Coalición Vamos cumple un año. @vamosporpanama

La disparidad en la distribución de los recursos que tienen los candidatos 'independientes', frente a los de partidos políticos, ha hecho que este movimiento no esté postulando a una persona para la Alcaldía de Panamá y la Presidencia de la República, confiesa el diputado. “Somos una organización sin grandes patrocinadores y no tenemos el recurso para impulsar una campaña presidencial a nivel nacional, o una candidatura a la Alcaldía de Panamá, que es la segunda más costosa del país”, alega.

A esto hay que sumarle que, según Vásquez, “ningún candidato del colectivo se postuló para la carrera presidencial”.

Aunque el movimiento no contempla estar presente en la búsqueda de la Presidencia y la alcaldía, Silva señala que la posibilidad de respaldar al diputado Edison Broce, en sus aspiraciones por la alcaldía, no es remota. Mientras que en el caso de Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino, comenta que pueden sentarse a conversar, pero que no están enfocados en la silla presidencial.

“ Veo con buenos ojos que panameños honestos, como el diputado Broce, participen en las elecciones. Él ha logrado mucho respaldo y eso es positivo”, pondera Vásquez.

Otro de los motivos por los cuales la coalición “Vamos” no contempla la candidatura presidencial, es que quiere tener un enfoque que resalte la importancia de los gobiernos locales y la Asamblea, los cuales, a criterio de Silva, han estado olvidados.

“Por mucho tiempo se han enfocado las elecciones en los candidatos presidenciales y se han dejado de lado los diputados y los gobiernos locales, lo que ha hecho que estos puestos se llenen de personas clientelistas, que no resuelven las necesidades de las comunidades”, agrega el funcionario.

“Tenemos que democratizar los liderazgos”, asevera Vásquez, quien explica que es necesario “invertir la pirámide, para hacerle entender a la ciudadanía que el país se rescata desde la base y no desde la cúspide”.

Este jueves se cumple un año desde que los diputados Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez anunciaron el lanzamiento de la coalición “Vamos”. Un lanzamiento que es catalogado como “exitoso” por el diputado Silva, pues tienen 115 candidatos aspirando a diversos cargos, de los cuales el 93% tiene posibilidades reales de estar presente en las papeletas de 2024, valora el también abogado.

“No tengo dudas del éxito que está teniendo la coalición 'Vamos' y los datos nos avalan. Estamos muy orgullosos”, añadió Vásquez.

Sobre los candidatos del colectivo, Silva señala que “se trata de personas que se están capacitando en temas económicos, políticos y sociales, los cuales han renunciado al fuero penal electoral y tienen un compromiso por escrito, de no nombrar familiares o tener gastos innecesarios, en caso de ser elegidos”, asegura.

¿Qué propone 'Vamos'?

Suponiendo que la coalición “Vamos” consiga tener mayoría a lo interno de la Asamblea de Diputados, Silva explica que si bien cada diputado de “Vamos” presentará sus propuestas, el colectivo estará enfocando sus propuestas en tres pilares fundamentales: reformar el reglamento interno de la Asamblea, realizar una reforma educativa y combatir la corrupción.

Sobre la Asamblea, el funcionario considera que es fundamental “arreglar la administración del Legislativo”, lo que pasa por una reforma del reglamento interno que prohíba el nombramiento de familiares, que un diputado cobre su salario sin ir a trabajar y la corrupción a lo interno del órgano.

“Para poner un orden en el país, la Asamblea debe tener orden”, aseguró Vásquez, quien añade que la reforma al reglamento de este organismo, se haría en “tiempo récord”.

En relación con el aspecto educativo, Silva considera que es necesario mejorar la calidad de la educación pública, mediante el fortalecimiento del rol del docente, la reforma del curriculum académico, para que “esté acorde con las necesidades del siglo XXI”, la mejora de la infraestructura de los colegios, la eliminación de aulas rancho y la despolitización de las becas escolares y universitarias.

“La educación pública debe ser gratuita y obligatoria, en todos los niveles educativos”, añadió Vásquez, quien lamenta que esto no se dé actualmente.

Mientras que, en el combate a la corrupción, Silva dijo que es vital ampliar la declaración jurada de bienes, para que los diputados tengan que reportar los bienes que tienen cuando entran y salen de la Asamblea, fortalecer la Ley de Carrera Administrativa, garantizar la no prescripción de los delitos de corrupción y robustecer el Órgano Judicial.

El problema del clientelismo

Según el abogado, uno de los problemas principales que ha enfrentado la coalición durante la recolección de firmas es el clientelismo. “Muchos de nuestros candidatos se topan con personas que les piden algo a cambio de su firma”, problemática que han tenido que solventar mediante el ejemplo. “Nuestros candidatos no están intercambiando cosas por firmas”, explicó el funcionario, que asegura que “los políticos de esta agrupación no van a abusar de las necesidades de las personas y harán las reformas necesarias para cambiar el país”.

“El clientelismo se combate con acciones”, dice Vásquez, que plantea que los miembros de “Vamos” realizan un proceso de “ciudadanización” en los lugares que recorren, pues le explican a los pobladores la importancia que tiene su firma y por qué no deben venderla.

“Nuestras políticas y resultados son palpables y de esta forma hemos logrado combatir el clientelismo”, concluye el diputado.