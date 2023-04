Formulan denuncia contra el administrador de la AMP

El abogado Harley Mitchell presenta denuncia en contra del director de la AMP, Noriel Araúz. Redes Sociales

El abogado Harley Mitchell expuso ayer, ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, por los supuestos delitos de omisión de funciones, encubrimiento y daño ambiental.

El jurista también acusó a Flor Pitty, directora general de la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP.

En una parte de la denuncia el abogado planteó que “el presente escenario nos permite comprender que las omisiones de la Autoridad [Marítima de Panamá] no solo se enmarcan en una inactividad respecto a sus funciones, pues en esta ocasión se consiente el provecho de una actividad por años, al dejar que la empresa [Minera Panamá] continúe gozando de unas libertades propias del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa vigente, haciendo a un lado su deber de asegurar que la ley sea acatada tal como se supone que ha de ser”.

Mitchell aseguró que él actúa “en nombre propio” y cumpliendo con la ley.

Además de los dos funcionarios, Mitchell señala a la empresa Minera Panamá debido a las operaciones en el puerto Rincón, donde se exporta el concentrado de cobre que extrae de la mina de Cobre Panamá.

En el sexto punto de la denuncia, el jurista indicó que no hay aportación de evidencia de la calibración de las pesas en el proceso de exportación. “Lo cual quiere decir que el peso del concentrado de cobre que Minera Panamá, S. A. exportó, al menos durante seis años, y probablemente en la actualidad, no ha sido pesado de acuerdo con los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no solo le hace incumplidor de las normas ambientales, sino también de la fe pública en general”, indicó.