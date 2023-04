Moisés Carrasquilla: La sociedad exige una Constitución que exprese los intereses de la mayoría

Moisés Carrasquilla, historiador y activista social. Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

Las protestas de julio de 2022, que paralizaron parte del país con cierre de calles y marchas multitudinarias, pusieron de manifiesto los múltiples problemas que sufre la sociedad panameña: el alto costo de la vida, la crisis de la educación, la descomposición institucional y la creciente desigualdad.

Desafíos estructurales que para abordarlos se requiere de cambios profundos y que, según algunos sectores, su solución debe pasar por una nueva Constitución.

A juicio del historiador y militante social Moisés Carrasquilla, urge abrir un debate sobre los cambios que demanda el país

El profesor, que también es coordinador general del Partido del Pueblo, forma parte de un grupo de ciudadanos de la sociedad civil –en el que se encuentran profesionales, académicos y empresarios– que ha pedido al Tribunal Electoral (TE) incluir en 2024 una quinta papeleta. Es decir, una consulta vinculante que les permita a los lectores decidir si quieren o no una nueva carta magna.

Carrasquilla dijo en “Portada” de La Estrella de Panamá que los problemas del país no se resolverán con las elecciones del próximo año, pero esto no significa que no pueda darse una salida democrática. Al contrario, insistió que se debe “democratizar” el país.

“Democratizar significa que el sector popular tiene que tener oportunidad y espacio de poder en las decisiones políticas públicas”, remarcó el profesor.

Carrasquilla reconoció que hay sectores “elitistas poderosos” que no solo rechazan un cambio constitucional, sino que se dedican a frenar cualquier iniciativa. “Se van a un extremo porque se consideran como el único poder. En su conciencia no aceptan que ese poder sea compartido”, subrayó.

El historiador considera que la propuesta de una nueva Constitución permite discutir los cambios necesarios al modelo socioeconómico vigente, que, a su juicio, está en crisis.

Carrasquilla consideró que el modelo político establecido en Panamá por Estados Unidos tras la invasión de 1989 está en descomposición. El “bipartidismo” con el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático como protagonistas, permaneció durante 20 años hasta que dio señales de agotamiento con la elección de Ricardo Martinelli en 2009. Todo lo anterior, sostuvo, bajo la sombra de Washington.