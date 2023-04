Blandón se postula como precandidato presidencial; fustiga al gobierno y a sus adversarios

Tras postularse en la sede de la Fundación Arias Madrid, en Ancón, Blandón pronunció un discurso ante un nutrido grupo de seguidores. Gustavo A. Aparicio | La Estrella de Panamá

El presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón, se postuló este domingo como pre candidato a la Presidencia de la República por esta agrupación política, tras lo cual fustigo al Gobierno, a candidatos del oficialismo y a un aspirante presidencial de la oposición.

"Este es el principal partido de la oposición", exclamó Blandón al iniciar su discurso político ante un nutrido grupo de simpatizantes que se congregó en la sede de la Fundación Arias Madrid, en, Ancón, donde está instalada la Comisión de Elecciones Primarias del partido. .

Blandón al referirse a las campañas en las primarias iniciadas por candidatos de un partido de Gobierno y de un dirigente opositor señalado por actos de corrupción indicó que: "Yo no he escuchado todavía una propuesta sobre los problemas que tiene nuestro país y que agobian a los panameños día a día. Yo no he escuchado de cómo van a generar empleos, de cómo van a enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social, de cómo van a combatir la corrupción".

Agregó que solo ha escuchado ataques entre ellos y ataques a otros. "Ya todos sabemos lo malo que ha hecho este gobierno y lo que se le puede criticar a este gobierno, y todos sabemos sobre los señalamientos de corrupción que hay contra otro candidato confirmado hasta por sus propios hijos. Lo que el pueblo panameño quiere saber es qué proponemos, cuál es el cambio que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer", exclamó Blandón.

Blandón: “Se requiere un presidente con liderazgo”

El presidente del panameñismo s refirió al elevado presupuesto de 27 mil millones de dólares que tiene el país, en comparación a los 8 mil millones de dólares que tiene El Salvador, que tiene más habitantes que Panamá.

"En Panamá la plata existe, pero ha faltado la voluntad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con transparencia y con honestidad; porque cuando la plata no se la roban, la plata alcanza. El problema es que hemos tenido en este país, es que ha habido gente que ha llegado pero a robarse la plata, y por eso, a pesar del presupuesto que tenemos hay mucha gente pasando dificultades como si viviéramos en un país pobre".

Continuó diciendo que lo que le falta a este país es voluntad, un presidente con pantalones, un presidente con la capacidad y con el liderazgo y con la voluntad de hacer las cosas bien.

El líder del panameñismo mencionó algunas de sus propuesta de llegar a ser presidente de la República y dijo que en la primera semana de julio de 2024, presentará a la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la CSS, "porque allí hay muchas cosas que cambiar, empezando por la administración y la junta directiva, que no funciona".

"Nosotros tenemos que cobrar lo que muchos empresarios sinvergüenzas le deben a la Caja de Seguro Social. Hay que disminuir los gastos de funcionamiento en la CSS, hay que mejorar el rendimiento de las inversiones de la Caja de Seguro Social y hay que determinar un aporte solidario del Gobierno a la CSS, para que el costo social a los asegurados sea el menor posible; pero hay que atreverse a proponer y hacer las cosas”, dijo.

También mencionó dentro e sus propuestas la construcción d el tren Panamá-David y la construcción de una carretera que una a Colón de extremo a extremo hacia la provincia de Veraguas.

"Estos dos proyectos, sin mencionar otros más, van a generar miles de empleos y van a crear oportunidades de desarrollo para todo el país", afirmó.

Consideró que también es necesario agarrar al gobierno y darle un remezón o un revolcón y reducir gastos.

"Aquí hay muchas instituciones que no están haciendo su trabajo. Hay que eliminar algunas y fusionar otras. Un gasto facilito sería en la Asamblea. Para este año tiene 240 millones de presupuesto; a la Asamblea se le dejaría en 100 millones y no pasa nada y allí habría 140 millones para invertir en el país.

También sugirió la eliminación de la partida discrecional de la Presidencia y reducir a la mitad los gastos en viáticos, viajes, celulares; entre otros gastos.

Pide alto a la corrupción

Blandón agregó que hay que ponerle un alto a la corrupción y sostuvo que empezó en la política hace muchos años por convicción y no por ambición

"Empecé en política no pensando en ser candidato, luchando contra una dictadura, y estoy aquí todavía porque quiero dejarle lo que todo padre quiere dejarle a sus hijos, un mejor país, mejores oportunidades, seguridad, paz y comodidad; todos los que estamos aquí queremos eso para nuestros hijos, no es otra cosa la que yo quiero para los míos y que estén orgullosos de llevar el apellido de su padre, que el apellido de su padre no sea sinónimo de ladrón, ni de corrupto", enfatizó.

Añadió que la movilización de ayer y otras que ha realizado el partido en otras provincias es un mensaje claro al resto del país. "Aquí hay un panameñismo unido y fuerte y que nadie se llame a engaño", y añadió que este partido aspira a una Gran Alianza por Panamá que aspiran a presidirla. “Aspiramos ir a la cabeza por que tenemos los argumentos para hacerlo”, concluyó.