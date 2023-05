El plan De La Guardia y Varela para despojar a Waked de Soho Mall

Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá

Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de Panamá (2014-2019), estaba empeñado en desmantelar el imperio del Grupo Waked. Fue una acción con fines políticos y carente de legalidad. Esas conclusiones se desprenden de los chats de un teléfono extraviado del exmandatario, un grupo de mensajes sensitivos que han sido conocidos como Varela Leaks.

Waked, incluido en la lista Clinton en mayo de 2016, fue despojado del centro comercial Soho Mall, de la cadena de almacenes Felix B. Maduro en tan solo dos años. Cientos de colaboradores del grupo económico quedaron sin empleo.

“Muchas gracias John (Feely) por todo el apoyo en este proceso”, dijo el presidente al diplomático, recordándole el día en que se reunieron “con todas las agencias” del Gobierno estadunidense para planear el golpe contra Waked. “Hemos cumplido juntos el objetivo” que era “desmantelar a Waked su imperio económico”, expresó Varela en una conversación que sostuvieron en 2017.

El 6 de mayo de 2017, el empresario Steve Tarazi le había escrito a Varela para “agradecerle todas las atenciones en las reuniones con los señores de México. Están convencidos que se lleven este proyecto y están muy contentos con Panamá”.

Varela y su objetivo de desmantelar el Grupo Waked

Seis días después le contó que “los mexicanos” le habían escrito “muy contentos porque ganaron”, y le agradeció al presidente por “darles la confianza” y se comprometió en “procurar que el negocio sea exitoso”.

De La Guardia le informó a Varela, el 14 de junio de 2017, que había acordado “con la gente de Soho alquilarles la Torre Norte, que son 36.000 metros, a $15.000 más $2.000 de mantenimiento (mensuales)”. La idea era mudar hacia ese centro comercial algunas oficinas del Estado. El 21 de junio de 2017, Citelis adquirió Soho Mall.

“¿Cómo va lo de sobornos?”, le preguntó el presidente a Tarazi a las 3:24 de la tarde del 19 de agosto de 2017. “Soho, jaja”, rectificó. “¿Sobornos?”, fue la reacción de Tarazi dos horas más tarde.

Waked interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Banco Nacional de Panamá (BNP) por “presión indebida” de parte del gobierno de Varela por la venta de los bienes de Felix B. Maduro y Soho Mall.

Waked exigió $1.269 millones al banco por daños y perjuicios, porque esa entidad fungió como fiduciario en un proceso que lo despojó de sus bienes.

“Si es admitida (la demanda ante la CSJ) podría tumbar la venta de Soho (Mall) y además sería el primer paso para una demanda contra BNP y el Estado”, le escribió el ministro De La Guardia. “La rechazamos”, respondió tajante Varela.

De La Guardia le adelantó al presidente que le había pedido al director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, “que intervenga”. “Hay que quitarse los guantes con AW (Abdul Waked)”, añadió. “Perfecto”, cerró Varela. A López se le consideraba uno de los principales operadores de Varela ante los magistrados de la CSJ.

El 15 de enero de 2020, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ decidió “rechazar de plano por improcedentes” los recursos de reconsideración interpuestos por los abogados del Ministerio de la Presidencia y de la Procuraduría de la Administración para anular la demanda interpuesta por Waked. Hace cuatro días, la Sala admitió la demanda del empresario contra el banco.

El expresidente también intentó intervenir las publicaciones del diario La Estrella de Panamá, amenazando al empresario.

Varela se quejó con uno de los asesores legales de Waked, porque La Estrella había titulado: “Varela tiembla ante las declaraciones de Tacla”, un exoperador financiero de Odebrecht que lo implicaba como beneficiario de sobornos a funcionarios y políticos panameños.

“A Waked sí lo puedo poner a temblar rápido, que no se meta en un problema que no es de él”, le escribió Varela al asesor.

En noviembre de 2017, Varela le reclamó al abogado que el diario estaba “dándose gusto con el tema de las donaciones políticas” de $10,7 millones aportados por la empresa brasileña Odebrecht a las campañas de Varela en 2009 y 2014.

“Lleva 10 días haciendo fiesta. El partido (panameñista) se va a defender de eso. Él que se defienda después de sus temas de blanqueo (de capitales)”, amenazó el presidente.

Respuesta de 'La Estrella' a De La Guardia

"Nuestras afirmaciones en cuanto a su conducta arbitraria están ampliamente respaldadas en las pruebas documentales y en conversaciones con testigos que este diario ha conducido y que se mencionan en la demanda contra el Estado y otras que se aportarán, aparte de múltiples otras nuevas pruebas. Al momento de sus exigencias (mayo de 2016) para que las acciones de Soho Mall fueran transferidas, no tenía usted potestad legal alguna para plantear tal exigencia ante Waked. Por eso, un mes después de sus vías de hecho, su gobierno expidió la resolución del 3 de junio alegando lo que se plantea en nuestro editorial, pero para usted ya era tarde pues ya había actuado en mayo exigiendo sin base legal transferencia de las acciones de Soho. Lo que siguió a tal resolución, como el fideicomiso administrativo, también infringió normas legales, como se plantea en la demanda contra el Estado".

"Por último, le recuerdo que en entrevista que concedió al periodista Álvaro Alvarado, en 'Telemetro', el 10 de mayo de 2016 (cuya copia autenticada también está en el expediente), a pregunta del periodista sobre si esta afectación de la propiedad sin juicio no era contraria al debido proceso, contestó que no era abogado. ¿Qué clase de ministro no sabe que al jurar el cargo se obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? La respesta es obvia".