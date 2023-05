Según Ábrego, Roux llevó a Cambio Democrático a perder en las elecciones 2019, “porque no quiso recorrer el país, no quiso ir a las comarcas y no quería caminar a buscar los votos”

Yanibel Ábrego: 'No me voy a bajar, voy a correr y voy a ganar”

Yanibel Ábrego, diputada y precandidata presidencial por el partido Cambio Democrático.

La precandidata presidencial por el partido Cambio Democrático (CD), la diputada Yanibel Ábrego negó que vaya a declinar en sus aspiraciones por encabezar la nómina presidencial de esta agrupación política para las elecciones generales de 2024, y aseguró que las afirmaciones sobre su supuesta declinación, son parte de la campaña en su contra implementada por miembros de la facción que lidera su mayor contenedor, Rómulo Roux, "por miedo y terror a su candidatura".

Ábrego, quien busca convertirse en la primera mujer del partido Cambio Democrático en alcanzar la Presidencia de la República, se encuentra en pleno apogeo de su campaña política, rumbo a las elecciones primarias de este partido que se realizará el próximo 9 de julio.

En reiteradas ocasiones ha dicho que viene de un hogar humilde del distrito de Capira, y que, con mucho esfuerzo, sacrificio y educación, logró surgir hasta convertirse en lo que es hoy día, una exitosa empresaria, diputada de la República en el circuito 13-2 (electa por tres periodos consecutivos) y aspirante a la silla presidencial del segundo colectivo político más grande del país.

Ábrego sobre Roux: “No queremos más a un perdedor”

En el actual proceso electoral decidió emprender hacia una candidatura presidencial por CD y tiene que enfrentarse en las urnas a lo interno de su partido, a su mayor contenedor, Rómulo Roux, el actual presidente del partido y ex candidato presidencial de CD en las pasadas elecciones de 2019.

Ábrego dijo a La Estrella de Panamá que decidió iniciar “el rescate de Cambio Democrático”, debido a la derrota en las pasadas elecciones del 2019 con Roux como candidato presidencial de CD, a quien llamó “perdedor porque no ha ganado ninguna elección”, contrario a ella quien ha sido electa tres veces como diputada.

“Rómulo Roux nos llevó a perder en el 2019, porque no quiso recorrer el país, no quiso ir a las comarcas, no quería caminar a buscar los votos, nosotros nos llevábamos bien en ese momento, porque queríamos ganar las elecciones presidenciales en el 2019, pero nuestro candidato al llevarnos a perder y nosotros descubrir porque perdimos la elección, es que tomamos la decisión de alejarnos de ese equipo”, sostuvo Ábrego en torno a su decisión de correr a las primarias. de CD.

La diputada y secretaria general de CD señaló además que empezó a recorrer el país para rescatar el partido con un grupo de diputados, luego se sumaron alcaldes, representantes, convencionales, líderes, las bases del colectivo, porque según manifestó, quiere que el CD vuelva a ser gobierno en el 2024.

"Eso es lo que queremos y por eso nosotros somos la candidata presidencial por este grupo que hemos organizado a través de estos años, nosotros queremos a un candidato que gane elecciones, no queremos más a un perdedor”, exclamó.

Yanibel Ábrego junto a los 14 diputados, quienes por poco son expulsados del partido, luego de que el Tribunal de Honor y Disciplina de CD, alegara traición al colectivo, por haber votado a favor del diputado perredista Crispiano Adames candidato de la bancada del PRD para la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2021, ahora, forman parte de una de las facciones más fuertes del colectivo.

Ábrego: “Aspiramos a una alianza con Realizando Metas”

Esta facción que lidera Ábrego solo aspira a hacer alianza presidencial con Ricardo Martinelli, líder del partido Realizando Metas (RM).

“Es un hecho público que nosotros aspiramos a una alianza con Realizando Metas y Ricardo Martinelli, pero ahora nos corresponde ganar el 9 de julio de manera contundente para entonces sentarnos a hablar y ver cuál es el futuro que va a tener Panamá”, manifestó Ábrego.

Aseguró que no ha anunciado alianza con ningún otro partido político y que la única alianza para el 2024 una vez gane las primarias de CD, será con el partido Realizando Metas y Ricardo Martinelli como el candidato presidencial.

Sobre quién va a encabezar esta alianza (CD-RM), la precandidata presidencial sostuvo que aún no han conversado al respecto. “Primero tenemos que ganar las primarias el 9 de julio, y una vez ganemos nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer”.

Negó rotundamente que en algún momento haya pensado en declinar a sus aspiraciones presidenciales . "Lo de declinar a mis aspiraciones es falso, eso es parte de la campaña que tienen desde el otro equipo (el de Roux) por miedo, terror y desesperación porque quieren que yo no corra”.

“Nosotros no nos vamos a bajar, vamos a correr y vamos a ganar con un equipo que sabe ganar elecciones porque nuestro equipo sí sabe ganar elecciones; el otro equipo es de perdedores, todo los que están allá son perdedores y vamos a ganar el 9 de julio”, aseguró Ábrego.

Ábrego: “Vamos a ganar, los números están a nuestro favor”

En el escenario de Yanibel Ábrego no existe “perder”. En varias ocasiones se le preguntó sobre su escenario político si llegara a perder las primarias de CD, ya que Ábrego no puede buscar otra reelección como diputada en este circuito electoral, porque Rómulo Roux, como actual presidente del partido reservó esta curul para otro candidato.

Roux presentó el pasado mes de octubre a Eduardo Vásquez, como el candidato para diputado de Cambio Democrático en el circuito 13-2, dejando a Ábrego sin la posibilidad de candidatizarse para la diputación.

“Yo he sido la diputada más votada en estas elecciones que acaban de pasar, con probabilidades altas de reelección... ¿Crees tú que si yo no estuviese segura de que vamos a ganar el 9 de julio hubiese puesto en riesgo eso? No, nosotros vamos a ganar porque la política es matemática, y los números están a nuestro favor, el 19 de marzo estuvieron a nuestro favor y para el 9 de julio también lo estará”, sentenció.

Adelantó que una vez gane las primarias y sea la candidata presidencial de Cambio Democrático va a hacer el llamado a la unidad de todo el partido porque asegura que no tiene ningún problema en hacerlo. “Eso lo puedo hacer yo, yo voy a hacer el llamado a la unidad, los que quieran sumarse al proyecto para hacer gobierno vamos a tener los brazos abiertos”.

“Vamos a hacer el esfuerzo de tratar de mover a todos nuestros simpatizantes en estas elecciones, por eso estamos recorriendo el país, hablándoles del cambio de verdad, de nuestros proyectos, oportunidades, mejor calidad de vida para nuestra gente, empleo bien remunerado, salud digna, educación moderna y de calidad; ese es el cambio de verdad, ese es el mensaje que estamos llevando a nivel nacional a todas nuestras bases y a nuestros copartidarios”, expresó Ábrego.

Con relación a las pasadas elecciones de convencionales y Secretaría de la Mujer y de la Juventud de Cambio Democrático, la diputada asegura que su facción ganó la mayoría de los convencionales, así como la Secretaría de la Juventud y de la Mujer, sobre la cual en este momento hay un proceso de impugnación por supuestas irregularidades .

Frente a esta situación Ábrego exige garantías de transparencia en las elecciones primarias.

"Lo único que queremos es pedirle al Tribunal Electoral que este 9 de julio garantice la transparencia que no se vio el 19 de marzo en esa elección de convencionales, que sea justo, equilibrado y que juegue su rol de democracia en este país”, indicó Ábrego.