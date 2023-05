Dima Khatib: El asesinato de la periodista Shireen es la historia del pueblo palestino

Dima Khatib, periodista y directora 'AJ+' ('Al Jazeera') xxx | La Estrella de Panamá

Tras más de un año del asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, un manto de impunidad se cierne sobre los campos de la Cisjordania ocupada y la franja de Gaza.

El 11 de mayo de 2022 la reportera de 51 años salió a hacer el trabajo que realizaba desde hacía 25 años con la cadena catarí Al Jazeera. Durante una cobertura en un campo de refugiados palestinos en Jenin, una bala de un francotirador israelí impactó su cuello, acabando con la vida de la veterana periodista palestina-estadounidense, que al momento de su asesinato estaba visiblemente identificada con un casco y chaleco antibalas con la insignia de “PRENSA”.

“El impacto de impunidad que sigue un año después es aún más pesada que su asesinato”, señaló la periodista Dima Khatib, directora ejecutiva del canal AJ+ de Al Jazeera y colega de Abu Akleh.

“Nosotros hemos llevado el caso de Shireen hasta la Corte Penal Internacional, hemos hecho nuestras investigaciones, otros medios de comunicación también y entes internacionales (...) todas han llegado a la misma conclusión. Sabemos quiénes son los responsables de ese asesinato, pero todavía quedamos sin justicia para Shireen, ni para otros colegas que siguen siendo asesinados y encarcelados en otras partes del mundo”, manifestó este lunes Khatib en una entrevista para “Portada” de La Estrella de Panamá.

La también periodista y jefa-corresponsal con 30 años de trayectoria en Asia, medio oriente y América Latina habló sobre los peligros mortales a los que se enfrentan los periodistas en Palestina por ejercer su profesión. El temor a ser tiroteados, bombardeados o encarcelados, lo comparten los 4,8 millones de palestinos en los territorios ocupados por Israel, afirma Khatib.

“Cuando se trata de Israel hay impunidad, pero no es solo con los periodistas, es en general hacia la población palestina. La historia de Shireen no es ni más ni menos que la historia del pueblo palestino que ella siempre ha defendido con sus reportajes”, indicó.

La directora subrayó que a pesar de que investigaciones de la propia Al Jazeera o medios como The New York Times, CNN o The Associated Press, así como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, apuntan al Ejército israelí como responsable de la muerte de Shireen. Pese a lo anterior, Tel Aviv ha rechazado abrir una causa penal sobre lo ocurrido.

La directora de AJ+, quien creció como refugiada palestina en Siria, lamentó que exista un “doble rasero” por parte de algunos gobiernos al momento de condenar violaciones a los derechos humanos.

“Shireen es una ciudadana estadounidense y aún así EE.UU. no llega a presionar a Israel por haber asesinado a una ciudadana de su país. Cuando otra vez, como en el caso de (la guerra en) Ucrania, se le llama inmediatamente al responsable de un brutal asesinato como criminal de guerra. Pero cuando se trata de Israel hay una impunidad”, dijo.

Khatib explicó que la falta de justicia y discriminación contra los palestinos corresponde a un sistema de apartheid –similar al régimen supremacista en Sudáfrica (1948-1992)–, como lo han calificado las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional. “Hay un estado de apartheid que se está ejerciendo en el siglo XXI y hasta es financiado con la plata de los impuestos de los ciudadanos de EE.UU.”.

La periodista resaltó que incluso las posturas críticas de los ciudadanos judíos dentro y fuera de Israel son “censuradas” y “desprestigiadas” por el gobierno de Tel Aviv. “Hay abiertamente la intención de callar las voces por decir la verdad de lo que está pasando, sean palestinos o extranjeros (...) incluso callando las voces propias de los judíos que hablan del estado de apartheid, de quitarles la tierra a los palestinos. Es crimen de guerra, pero colectivamente a nivel internacional”.

Pese a lo anterior, Khatib considera que las demandas palestinas de derecho a tener un Estado propio y contra los delitos cometidos, tienen cada vez más eco en el mundo, en particular en naciones que han sufrido el colonialismo.

“No son necesariamente palestinos (los que se solidarizan). Es lo bonito de la causa palestina, es de todos los que creen en la justicia, por eso tenemos esa afinidad con América Latina. Los latinoamericanos entienden lo que sucede porque también pasaron por esto, un sistema de colonialismo”, remarcó.

Puede ver la entrevista completa en todos nuestros canales digitales.