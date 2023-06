Según los resultados del TER, los diputados Mariano López, Alejandro Castillero, Erick Broce, Alina González, Petita Ayarza y Néstor 'Tin' Antonio Guardia no lograron un espacio en la papeleta

Los seis diputados que no regresarán a la Asamblea nominados por el PRD

15 de los diputados actuales alcanzaron un espacio en la papeleta PRD para un nuevo período en la Asamblea. La Estrella de Panamá | Erick Marciscano

Seis diputados que buscaban obtener un espacio en la papeleta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, que les permitiera mantenerse en su curul de la Asamblea Nacional, vieron sus aspiraciones frustradas al no lograr los votos necesarios en las primarias del domingo.

Según la actualización de la Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) del Tribunal Electoral (TE), en el circuito 3-1 Colón, con 2.890 votos (7,49%), el diputado Mariano López será uno de los que no regresarán al Legislativo al quedar en la quinta posición, cuando solo se reparten tres curules.

Sin embargo, el diputado Jairo Bolota Salazar logró cómodamente su candidatura al obtener 12.731 votos (33,01%) lo que lo convirtió en el más votado del circuito.

En el circuito 6-1, Herrera, el diputado Alejandro Castillero perdió la oportunidad de reelegirse al obtener 2.157 votos (34,02%), siendo superado por Jaime “Bamby” Gonzáles con 3.119 votos (49,20%).

En tanto, en el circuito 7-1 Los Santos, el diputado Eric Broce con 3.769 votos (46,06%) perdió la batalla ante Noé “Ñopo” Herrera, quien sacó 3.242 votos (53,93%).

En el circuito 8-5 y con el 100% de las mesas escrutadas, la diputada Alina González también perdió la oportunidad de aparecer en la papeleta al obtener 3.119 votos (21,27%), al ser superada por Yamilka Chirú con 6.381 votos (43,52%) y Yassir Purcait 3.764 (25,67%).

En el circuito 10-1, Petita Ayarza se suma a los diputados que no pudieron mantener la candidatura en estas primarias del PRD, al obtener 1.404 votos (47,78%) y ser superada por Flor Brenes con 1.533 votos (52,21%).

Mientras que en el circuito 2-1 Coclé, el diputado Néstor “Tin” Antonio Guardia, con 4.320 votos (40,84%) no regresará a la Asamblea el próximo período a la bancada PRD.

En este circuito solo había un espacio y será del diputado Daniel Ramos, quien obtuvo 4.391 votos (41,51%).

¿Cuáles de los actuales diputados sí lograron la candidatura?

El ya mencionado diputado de Colón, Jairo “Bolota” Salazar tendrá la opción este 5 de mayo de 2024 de regresar a la Asamblea Nacional, ya que cómodamente lidera la lista en el circuito 3-1 al obtener 12.731 votos (33,01%) con el 100% de las mesas escrutadas.

En el circuito 2-1, donde solo hay un espacio, obtuvo la candidatura el diputado Daniel Ramos Tuñón, con 4.391 votos (41,51%).

En el circuito 4-1 David, donde hay dos espacios habilitados, el diputado Fernando Arce obtuvo la candidatura al obtener 9.197 votos (52,05%) y con el 80% de las mesas escrutadas; mientras que en circuito 4-3, Bugaba, el diputado Juan Esquivel podrá optar por la reelección al obtener con el 86% de las mesas escrutadas 2.610 votos (36,97%). En Bugaba solo hay dos espacios disponibles.

En el circuito: 4-4 donde solo había un espacio, el diputado Gonzalo González logró ocuparlo al obtener 3.116 votos (45,80%), con el 100% de las mesas escrutadas.

En el circuito 8-3, el diputado Héctor Brands logró 11.149 votos (40,98%); Crispiano Adames 8.508 (31,27%) y la diputada suplente Emili García 2.245 (8,25%). En este circuito había cuatro espacios disponibles y un espacio reservado.

En el circuito 8-4 y con 5 cargos a elegir, el diputado Javier “Paco” Sucre alcanzó la mayor cantidad de votos con 7.229 (27,95%); Victor Castillo con 5.459 votos (21,10%).

En el circuito 8-6 , con tres cargos a elegir y una reserva, la diputada Cenobia Vargas se asegura su espacio al obtener 8.488 votos (32,02%); mientras que en el circuito 9-1 Veraguas, el diputado Luis Cruz con 7.950 votos (51,32%), obtuvo la candidatura para su reelección.

En Panamá Oeste en el circuito 13-1, la actual diputada Kayra Harding quien obtuvo 5.170 votos (22,57%) el segundo de los tres cargos a elegir. El exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses, al obtener 14.772 (64,51%) se impuso a Harding, liderando la lista de precandidatos con más votos en estas primarias.

Y en el circuito 13-4, con el 47,42% de mesas escrutadas, los diputados Roberto Ayala con 3.487 votos y Roberto Ábrego con 2.695 votos podrían obtener la candidatura y regresar a la Asamblea.

En el circuito 1-1 Bocas del Toro, los dos espacios se mantienen reservados; lo que no se sabe aún es si está reservado para el actual diputado Benicio Robinson.

Sin embargo, Robinson manifestó que si el pueblo de Bocas del Toro quiere que repita, lo hará, porque tiene derecho. “Dios me ha bendecido para seguir trabajando y si mi pueblo quiere, repetiré de nuevo, tengo derecho a repetir y a los que no les gusta la reelección es porque no trabajan”, dijo el diputado.