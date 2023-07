Advierten que habrá tensiones en el último periodo de sesiones

La Asamblea elige hoy la nueva junta directiva. Archivo | La Estrella de Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional empieza hoy su quinto y último periodo ordinario de sesiones, una fecha que también marca el inicio del último año de gestión del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Sin embargo, las expectativas de lo que vaya a ocurrir en este periodo, para algunos analistas y sectores políticos, es poca.

El nuevo presidente de la Asamblea que sea elegido deberá afrontar temas de importancia, y uno de ellos será la discusión del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá.

En tal sentido, el diputado perredista Jaime Vargas se perfila como el nuevo presidente del Legislativo, a pesar de una aparente división de la bancada del PRD, fraccionada debido al proceso de elecciones internas de este partido. Se espera que Vargas sea respaldado por el grupo de diputados rebeldes de Cambio Democrático, liderado por la diputada Yanibel Ábrego. Mientras que por el momento el diputado Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, es el único contendor de Vargas en la disputa por la presidencia de la Asamblea.

¿Pero qué se puede esperar del último año de gobierno del presidente Cortizo y de este último periodo legislativo?

Stoute: Se profundizarán escándalos

Para el analista político José Eugenio Stoute, en este último año de gobierno de Laurentino Cortizo se profundizarán escándalos como el de la denominada “descentralización paralela”, dada la desesperación por reelegirse.

En ese sentido, dijo, habrá que observar con detenimiento el presupuesto que le asignarán a la Asamblea para la vigencia fiscal de 2024.

En cuanto a la Asamblea, Stoute dijo no tener la menor duda de que Jaime Vargas será el nuevo presidente de esta. “Si no lo fuera, sería porque se habría producido un verdadero terremoto político que tendría muy importantes consecuencias”.

Destacó que dos son las leyes importantes que tendrá que afrontar la Asamblea en esta nueva legislatura: la extinción de dominio, la cual asegura será aprobada luego de despojarla de toda eficacia investigativa y punitiva. Y el contrato-ley minero, el cual señaló tendrá un fuerte rechazo ciudadano en la calle.

Advierten que habrá tensiones en este periodo

Mientras que el también analista político Edwin Cabrera sostuvo que es evidente que cada día, semana y mes que pasa, el presidente Cortizo va a oler más a expresidente, y más aún cuando pareciera que el resultado de las elecciones pudiera terminar siendo muy reñido.

“Con eso en mente, yo le veo al Ejecutivo y al presidente Cortizo con poco espacio de maniobra para ejecutar obras, más allá de las que esté ejecutando. No veo que le vaya a alcanzar el tiempo para comprometer al país en grandes proyectos que aún no han iniciado”, dijo.

Agregó que la situación no es diferente en la Asamblea, porque en el Legislativo, en el caso del PRD, en donde el CEN de ese partido ha tenido que emitir una nota de amenazas a sus diputados para que cumplan sus lineamientos, pareciera que va a ser una Asamblea muy tensa, porque cada voto van a tener que buscarlo para cada tema, hasta debajo de las piedras.

Destacó que usualmente en el último año del quinquenio, la mayoría de los diputados comienza a seleccionar cuáles son los temas con los que va a avanzar y cuáles no entrará a debatir.

Cabrera calificó, además, como una irresponsabilidad del Ejecutivo haber dejado pasar tanto tiempo y que ahora el tema del contrato con la minera coincida con el periodo electoral.

Al respecto advirtió que ese tema se va a prestar para todo tipo de especulaciones en una sociedad como la panameña.

Con relación al proyecto de ley de extinción de dominio, dijo que no ve la voluntad de los diputados para aprobarlo.

“Los ciudadanos lo que sí debemos es estar muy pendientes de cuántos goles van a tratar de meter los diputados en este último periodo. Estará a la orden del día la intención de golear al país con leyes antojadizas y forzadas”, advirtió.

Domínguez: 'No espero nada positivo en este periodo'

En tanto, el exdiputado José Antonio Domínguez dijo que del Ejecutivo en este último año de gobierno, no espera más de lo que hasta ahora ha hecho. “Es de tontos, sabiendo cómo se comporta alguien y que comete siempre los mismos errores, pensar que va a cambiar, y menos al final de su mandato”.

Agregó que de la Asamblea sí espera algo diferente, pero mucho peor de lo que se ha visto hasta ahora, sabiendo que ya es el último año donde está posibilidad de que más nunca regresen los corruptos a los puestos de diputados.

"Espero lo peor de lo peor de la Asamblea, no espero nada positivo. No veremos ninguna ley que los pueda encausar en algún momento ante la justicia, no veo ninguna ley anticorrupción siendo aprobada en este último periodo, no veo políticas que vayan a mejorar la condición de la seguridad nacional, porque eso significa que la seguridad de ellos se vería mermada”, enfatizó.

Detalló que un ejemplo de eso es cómo fue manejado el proyecto de ley de extinción de domino, el cual, dijo, debió haber sido aprobado hace rato. "Sencillamente no hay voluntad. Creo que ninguno, tal vez unos cuantos diputados, esté dispuesto a aprobar esta ley”, agregó.

Manifestó que en cuanto al proyecto de ley minero que deberá ser discutido en la Asamblea en este periodo, va a funcionar la política del “qué hay pa' mí”, para aprobarlo.

“La Asamblea ha estado funcionando de esa manera, aún en el gobierno pasado. La gente que ha llegado a la Asamblea es gente con poco carácter, con pocos principios, muy débiles en su manera de actuar, y la gran mayoría sucumbe ante el poder de unos cuantos que han estado liderando el Legislativo, y como han estado recibiendo ofertas que les convienen, al final se olvidan del país para ver qué pueden cosechar", concluyó.