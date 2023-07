Prev Next Nicolás Posada es un apasionado de este proyecto. Roberto Barrios/ La Estrella de Panamá

Nicolás Posada, project manager de Puerto Barú. Roberto Barrios/ La Estrella de Panamá

La logística verde es parte de Puerto Barú, así lo aseguró el project manager de la obra más emblemática que se desarrollará en la provincia de Chiriquí. Con múltiples ventajas ambientales y un riguroso monitoreo, Puerto Barú apuesta en un 100% al desarrollo sostenible en el Golfo de Chiriquí. Durante una conversación con La Estrella de Panamá, el ingeniero Nicolás Posada desmenuso la investigación ambiental que se llevó acabo para aprobar la realización del proyecto.

Nicolás Posada, project manager de Puerto Barú

Como usted menciona, Puerto Barú es un proyecto verde pero ¿de qué manera está comprometido este proyecto con el medioambiente y cómo se reafirmará este compromiso a través del tiempo?

Este es un proyecto con logística verde, no solo por el puerto, sino por todos los beneficios que va a traer a nivel de la región occidental de Panamá así como a nivel nacional. Nosotros, por ser fondos americanos, específicamente de la Costa Oeste de California, que hoy por hoy tiene una de las regulaciones ambientales más estrictas, no solo estamos cumpliendo con las leyes panameñas en materia ambiental, también estamos cumpliendo con los requerimientos de organizaciones como el BID y el Banco Mundial en temas de desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente. Usualmente nos preguntan cómo vamos a garantizar que el proyecto se haga de manera sostenible, y para eso tenemos un plan muy estricto de auditoría en el que cada tres meses tenemos que brindar un informe completo de cómo estamos cumpliendo con los compromisos ambientales que adquirimos en esta etapa de aprobación del estudio de impacto. Por ejemplo, el proyecto no puede tocar ni un metro cuadrado de manglar, ni en sus tierras ni en el entorno. Lo que nosotros planteamos para la zona del Golfo de Chiriquí es un plan de conservación e implementar la figura del guardaparque.

Con el nuevo esquema de transporte que habrá por el puerto, Panamá dejará de emitir 64 mil toneladas de carbono. Cedida

En su página web desglosan que el puerto va a tener energía 100% renovable. ¿Qué otros aspectos de este proyecto son sostenibles?

El 100% de la energía del puerto se va a suplir a través de energías renovables, pues a solo tres kilómetros tenemos el Parque Icacos que genera energía solar. También tenemos planeado la prospección de agua potable en nuestras tierras privadas a grandes profundidades, que es de donde provendrá el 80% del agua potable utilizada en el proyecto, no vamos a conectarnos a las redes vecinas para no afectar el suministro existente de manera que garanticemos que no estamos metiéndonos con ninguna comunidad pues para nosotros es muy importante el tema social. Y a veces la gente nos pregunta si los transportistas apoyan el proyecto, la verdad es que la Cámara Nacional de Transportistas son grandes aliados nuestros, porque sí es cierto que va a haber una gran reconfiguración del movimiento de la carga. Chiriquí va a producir más carga y va a ser más eficiente en el movimiento de la misma a nivel nacional e internacional. Además, como no se están haciendo grandes viajes desde Chiriquí a Panamá, habrá una reducción anual de 64 mil toneladas de carbono en el país. Cuando lo vemos como un conjunto, el proyecto también trae beneficios sociales como la disminución del costo de la vida, los alimentos y el combustible; menos accidentes en la vía a nivel nacional y menos tráfico para movilizarse al interior del país.

Muchas personas están pendientes del tema de Puerto Barú y los manglares, algunos activistas se han manifestado públicamente por esta situación y ustedes aseguran haber hecho una investigación bastante rigurosa sobre el tema, ¿cómo se realizó esta investigación y cómo ven lo de los manglares como proyecto?

Lo bonito de este proyecto es que es nuevo para Panamá, pero no es novedoso a nivel internacional, y ya hay muchas terminales que coexisten con manglares. Los puertos en el Caribe siembran manglares porque es una barrera natural que sirve de protección contra huracanes o mareas, el manglar tiene un valor no solo como capital ambiental sino también como capital económico. El manglar es un activo muy valioso. Aquí en Chiriquí, Puerto Pedregal hace más de 100 años operó por 50 años con carga comercial y si vemos, todo está perfecto. Ni el manglar ni los peces fueron afectados y en ese entonces no había regulaciones tan estrictas como las de hoy, que son las que vamos a cumplir. En efecto, no vamos a tocar el manglar directamente y además se va a cumplir con retiros obligatorios, es decir, que un barco que accese al proyecto no se puede acercar a menos de 50 metros a las orillas, por lo que tienen que ir a velocidades controladas para asegurar que no generen olas o afectaciones de sedimentos y se mantenga el ecosistema como está. Todo esto se mide con auditorías.

La investigación que se realizó para medir el impacto ambiental se encuentra en el sitio web de Puerto Barú y en la plataforma 'Prefacia' de MiAmbiente. Cedida

Este estudio que presentan tiene más de 3,000 páginas. ¿Dónde puede acceder el público general a este documento y a los demás informes que mencionaba al inicio?

Todo es público. Existe total transparencia por lo que todo está disponible en nuestro sitio web, pero el Ministerio de Ambiente en Panamá también tiene un portal que se llama Prefacia y ahí uno puede buscar el expediente de Puerto Barú. Ahí está toda la información: lo que ha sometido la empresa, las preguntas de la sociedad civil o grupos ambientalistas, las cartas de apoyo o las cartas de no apoyo, las interrogantes de otras autoridades ajenas al Ministerio de Ambiente y todo lo que tenga que ver con la aprobación del proyecto se publica en ese sitio y cuando inicie la parte de operación, todo los informes de auditoría ambiental, que forman parte del plan de cumplimiento, se publicarán en este sitio. Además, nosotros hicimos un viabilidad ambiental con las autoridades hace dos años antes de realizar algún diseño del proyecto final, para validar que nuestras tierras no tienen manglares ni están en áreas protegidas, ya que son tierras intervenidas por la ganadería hace más de 100 años.