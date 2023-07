Martín Torrijos: 'Panamá no es el negocio de nadie. ¡Se acabó la rapiña!'

Martín Torrijos invitó a todos los panameños a ser “parte una alianza social dispuesta a luchar por construir el Panamá que todos queremos”, y para ello propuso construir el Movimiento Panamá Posible. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El expresidente de la República, Martín Torrijos Espino fue electo y ratificado ayer como candidato presidencial del opositor Partido Popular (PP), en un Congreso Nacional Extraordinario en el que asistieron a votar el 86% de los delegados.

Torrijos fue electo con el voto de 359 delegados de un total de 366 que acudieron a votar; recibió 5 votos en contra y dos votos fueron nulos. En total 424 delegados estaban habilitados para votar.

Luego de ser proclamado por la Junta de Escrutinio del partido, como el candidato presidencial del PP, el presidente del PP, Daniel Brea en un acto central comunicó a los asistentes del congreso y a los invitados especiales que Torrijos había sido electo abrumadoramente como el candidato presidencial del partido .

Torrijos: “No habrá espacio para los intocables”

Daniel Brea, presidente del PP, comunicó que Torrijos había sido electo como el candidato presidencial del partido. Gustavo A. Aparicio | La Estrella de Panamá

En su discurso Torrijos se dirigió ante un nutrido grupo de simpatizantes entre los que se encontraban prominentes miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), del Partido Populatr y miembros de la sociedad civil.

“No regreso para dejar que el país siga cómo está. Panamá no es el negocio de nadie. ¡Se acabó la rapiña!”, exclamó el ex mandatario.

Enfrentaremos la indolencia de los gobernantes, de algunos diputados y de las cúpulas políticas “que han hecho del robo una forma de vida y de sus cargos, un escudo de impunidad. A ellos no les importa la frustración de los jóvenes que no encuentran trabajo”. MARTÍN TORRIJOS ESPINO

CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PP

Sostuvo que de convertirse nuevamente en presidente de la República va a acabar con el clientelismo y la corrupción.

Destacó que habrá nuevas reglas para todos, ¡el que la hace la paga! “No habrá espacio para los intocables que se mueven de gobierno en gobierno”.

Al menos 366 delegados de los 424 habilitados para votar, emitieron su voto. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Aseguró que gobernará con los mejores y para ello dijo, conformará un gabinete paritario con un equipo de gobierno capaz, honrado y comprometido con Panamá, sin mirar su afiliación política. ¡Será un gobierno de justicia social y de participación ciudadana!, indicó.

Manifestó que enfrentará la indolencia de los gobernantes, de algunos diputados y de las cúpulas políticas “que han hecho del robo una forma de vida y de sus cargos, un escudo de impunidad”.

“A ellos no les importa la frustración de los jóvenes que no encuentran trabajo o no pueden, por falta de recursos, continuar sus estudios. Ni el sacrificio de miles de panameños que amanecen haciendo colas y que no consiguen citas ni medicinas que en las farmacias son incomparables”.

Tampoco -dijo- les importa el temor con el que viven tantas mujeres violentadas en sus barrios y en sus hogares.

“Poco les importa el sufrimiento de las familias que trabajan duro y apenas sobreviven. Padres que, por una enfermedad en su familia, tienen que decidir entre pagar la medicina, la hipoteca o la escuela. Ellos son indiferentes ante los reclamos de falta de agua de muchas comunidades en todo el país. No entienden que son panameños que tienen derecho a vivir con dignidad”, agregó.

Manifestó que el colmo fue que ni la desgracia, ni el sufrimiento de los panameños impidió que durante la pandemia algunos se dedicaran a rebuscarse. “Esto no puede continuar así. Esto tiene que cambiar. Y lo vamos a cambiar”, exclamó.

Torrijos propone Gobierno de unidad nacional

En su discurso Torrijos se refirió a algunas de sus propuestas, las cuales ejecutaría de llegar a ser presidente.

En tal sentido, precisó que hará las transformaciones que se necesitan, pero que asegura, nadie se ha atrevido a hacer.

Señaló que hará un gobierno de unidad nacional para retomar el camino del progreso y la esperanza.

Y planteó como retos impostergables, formar y capacitar a los docentes, utilizar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

También prometió que la salud igual dejará de ser una aspiración y será una realidad, con énfasis en la prevención y la atención primaria.

“Habrá horarios extendidos en centros de salud y policlínicas en todo el país y se garantizará la atención oportuna y humana”, detalló.

De igual manera, el candidato presidencial del PP se refirió a la creación de la Agencia Nacional de Medicamentos, que asegura, terminará con la escasez y el abuso de precios.

Y dijo que un nuevo oncológico en la ciudad de Panamá y otro en el interior, mejorará la atención a los pacientes.

También trató el tema de la Caja de Se guro Social y dijo que: “Nos toca otra vez, salvar la Caja del Seguro Social, por la irresponsabilidad de los tres últimos gobiernos”.

También enfatizó que creará el Instituto Público del Agua que planificará y garantizará que llegue el agua a las casas, que el Canal opere a capacidad y que nuestros agricultores tengan agua para producir.

Además planteó la creación de nuevos polos de desarrollo que brinden oportunidad de trabajar cerca de las viviendas sin tener que migrar a la capital, con incentivos para que las empresas se establezcan en otras regiones del país y así mejorar la calidad de vida.

Torrijos: “Mi candidatura es un movimiento abierto”

“Nuestra candidatura no es solo una opción electoral del Partido Popular, sino que es mucho más que eso. Es un movimiento abierto, amplio; es una alianza social de compatriotas de todos los sectores, de jóvenes y mujeres, trabajadores y empresarios, de campesinos e indígenas, de independientes y miembros de otros partidos políticos”, destacó.

Esto, recalcó, incluye a los torrijistas dentro y fuera del PRD que, “a pesar de las amenazas de expulsión y las destituciones, son parte de este movimiento”.

Por ello, dijo requieren de una identidad para poder organizarse y que los ciudadanos pasen de la simpatía al activismo.

“Que seamos parte de una alianza social dispuesta a luchar por construir el Panamá que todos queremos”, aseguró.

Con tal fin, propuso construir desde ya el Movimiento Panamá Posible. “Panamá Posible significa el compromiso que tenemos con nuestra patria y los panameños”, enfatizó.

Agregó que para él es un honor y un privilegio muy grande volver a aspirar a la presidencia de la república. “Pero no se trata solo de mí. No soy yo, somos todos. Entendamos que en esta elección está en juego el país. En esta elección nos las jugamos todos. Será el Panamá Posible que surge con fe y optimismo. Será la victoria de la decencia y la esperanza. Será la victoria de la dignidad, por eso tenemos que ganar, por eso vamos a Ganar. ¡A triunfar el próximo 5 de mayo!”, concluyó Torrijos.

Brea: “Torrijos genera la esperanza de mejores días para el país”

Previo al discurso de Torrijos, el presidente del PP, Daniel Brea luego de comunicar que el Congreso del partido había ratificado al ex mandatario como el candidato presidencial del partido, manifestó que Torrijos es el mejor líder presidente que ha tenido Panamá en los últimos 30 años.

“Un hombre que apostó a la modernización del Estado y que con su experiencia fue el último presidente en abordar con responsabilidad la situación de la Caja de Seguro Social. Creó instituciones dedicadas a la atención del ciudadano. Entiende a su pueblo en cada recorrido a su lado y vemos cómo, sin distinción de organización política, genera la esperanza de mejores tiempos para el país”, aseguró.

Agregó que la candidatura de Torrijos nació un día en que coincidieron hace algunos meses, en un lugar de esta maravillosa tierra y “desde el primer momento, su respeto y su humildad hacia nuestra organización, me hizo entender que tenía frente a mi y junto a nosotros, al próximo presidente de Panamá”, puntualizó Brea.